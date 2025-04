El acusado de intentar matar al exnovio de su pareja en Badajoz confiesa que le pinchó

Pedro J.V. no recuerda con qué le pinchó, pero sí se confiesa autor de la grave lesión que pudo costarle la vida a Francisco ... Javier C.C., el exnovio de la chica con la que Pedro tiene dos hijos en común.

Víctima y agresor coincidieron este martes en la sala de vistas de la Audiencia para esclarecer una tentativa de homicidio para la que la Fiscalía y la acusación particular piden diez años de cárcel.

Los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2019 en la plaza Toto Estirado de Los Colorines. Allí coincidieron Pedro J.V., que entonces tenía 18 años, y Francisco Javier C.C., de 28. El primero era en ese momento pareja de una chica que rondaba los 18 años mientras que el segundo había sido con anterioridad novio de esa misma joven.

Según explicó el acusado, él solo conocía a Francisco Javier de vista. «Yo estaba al lado de mi portal con mi hermano chico haciendo una barbacoa cuando se acercó un coche con tres personas. Fran venía detrás y subió los escalones de tres en tres viniéndose hacia mí. Le dije que podíamos hablar, que no se acercara, pero se puso a un paso de mí y le vi que intentaba sacar algo que tenía escondido en el brazo. Se me acercó mucho y yo, del mismo miedo que tenía, cerré los ojos y le pinché».

De este modo el procesado reconoció por primera vez que fue él quien causó esa lesión, corrigiendo lo dicho ante la policía tras su detención y lo afirmado en el juzgado de instrucción, donde negó tener relación con este suceso. «Dije eso porque me lo recomendó mi abogado, pero hoy he venido a decir la verdad».

Sus explicaciones no coincidieron con lo dicho por Francisco Javier, quien asegura que fue a Los Colorines junto a otros dos amigos para entregar un teléfono móvil a la esposa de un compañero de trabajo que estaba en prisión. «Yo iba a llevarle el móvil cuando Pedro se lanzó con el cuchillo. Yo no lo esperaba».

La víctima añade que antes de recibir la cuchillada trató de huir a la carrera, aunque no lo consiguió porque cayó al suelo. «Me pinchó cuando corríamos entre los coches, si no hubiera habido más gente me habría matado».

«Pero en su declaración judicial dijo que fue usted quien se baja del coche y se va a por Pedro, y que cuando Pedro vio que usted estaba sangrando se asustó y se paró. ¿Por qué ha cambiado ahora de versión?», le repreguntó María José Malagón, la abogada de la defensa. «Porque la declaración la hice mal, pero él me tiró muchas puñaladas», insistió Francisco Javier.

Estaban enemistados

Determinar cómo ocurrieron los hechos es misión del tribunal, pero de lo dicho por los dos implicados se desprende que la tentativa de homicidio existió.

Sobre las razones que motivaron el enfrentamiento Pedro asegura que Francisco Javier lo llamaba continuamente por teléfono para molestarlo y que realizó comentarios amenazantes contra él en su perfil de Facebook. «Se emparanoyó conmigo».

También acusó a la víctima de haber ido a Los Colorines para visitar a un compañero de trabajo con el que Francisco Javier tenía a medias una plantación de marihuana. «Yo no tenía una plantación de marihuana. Yo simplemente iba a llevarle un teléfono a la mujer de mi compadre porque me daba pena la situación en la que estaba».

En el juicio comparecieron como testigos los dos jóvenes que iban junto a Francisco Javier en el coche. Ambos aseguraron que después de salir del vehículo Fran volvió con Pedro pisándole los talones. «Se cayó dos veces porque le hizo la zancadilla, pero sólo le pinchó una. (...) Después los separaron, igual había allí 50 o 60 personas».

Sobre el arma utilizada no supieron dar explicaciones precisas. Tan sólo uno de ellos indicó que tal vez fuese «algo redondo y punzante, como un pincho».

Lesión mortal

Los forenses confirmaron que se trató de una herida causada por un arma blanca «más bien punzante y cortante», posiblemente un cuchillo sin dientes o unas tijeras que le atravesaron el abdomen. «Sin tratamiento quirúrgico habría muerto. Al quirófano entró con un 'shock' hemorrágico y las constantes vitales muy bajas».

Como consecuencia de esos hechos perdió un riñón y con posterioridad se descubrió que ya tenía una patología previa que afecta al único riñón que le queda, razón por la que ahora requiere un tratamiento permanente y pronto podría entrar en diálisis o requerir un trasplante. «Con los dos riñones podría haber ido tirando hasta los 60, 70 u 80 años, pero ahora presenta una insuficiencia renal de grado 3».

Para la Fiscalía, lo ocurrido es una tentativa de homicidio que merece ser castigada con diez años de prisión, la misma pena que solicita Juan Francisco Montes, el abogado de la acusación.

María José Malagón, por su parte, reconoce la tentativa pero pide que se le considere la atenuante analógica de confesión tardía y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas porque los hechos sucedieron cuando tenía 18 años y ya ha cumplido 23.

«Pido de corazón perdón por el error que cometí», dijo el acusado entre sollozos cuando se le concedió la última palabra.