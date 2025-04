Feria del Libro de Badajoz: «El CNI se aburre con Felipe VI»

Miriam F. Rua Badajoz Sábado, 28 de mayo 2022, 08:18 | Actualizado 09:34h. Comenta Compartir

Ni líos de faldas ni operaciones para sacar dinero de España. «El CNI se aburre con Felipe VI», confiesa Fernando Rueda, el periodista que lleva 29 años sacando a la luz cómo trabaja el servicio secreto español. En su último libro, 'Al servicio de su Majestad', que presentó este viernes en Badajoz, Rueda se centra en la relación entre el Centro Nacional de Inteligencia y la Monarquía, especialmente, durante el reinado del emérito.

Es una historia de investigación que se remonta a 1975, cuando muere el dictador y llega a nuestros días. «Cuento cómo el servicio secreto ha estado trabajando desde que llegó la democracia para proteger al rey de todos los problemas tanto personales como institucionales que ha tenido. Especialmente a Juan Carlos I, al que ha protegido de sus asuntos económicos, de los problemas de seguridad del Estado que podrían haber generado algunas de su relaciones como fueron los casos de Bárbara Rey o de Corina y frente a otras cuestiones como el golpe de Estado del 23F».

Tanto es así que el periodista no duda en afirmar que si Juan Carlos I hubiera hecho caso de la advertencia que sobre Corinna le hizo en 2005 el entonces presidente del CNI, Alberto Saiz, «en estos momentos el rey no sería Felipe sino Juan Carlos».

La chicha del libro atañe, fundamentalmente, al emérito, con el actual rey, «el CNI dice que se aburre mucho, porque no tiene esa obsesión de Juan Carlos por sacar dinero de España, no hay problemas de relaciones con mujeres y, sobre todo, no hay problemas con las amistades. El rey Juan Carlos I tuvo muchas amistades peligrosas que el servicio secreto tuvo que investigar, y ahora mismo con Felipe VI no es el caso. Y hay otra cosa, -añade- el rey Juan Carlos se preocupó mucho de que el servicio secreto hiciera determinados trabajos vinculados con Felipe como investigar a algunas de sus novias como Eva Sannum o Letizia Ortiz».

«Si Juan Carlos I hubiera hecho caso a las advertencias del jefe del CNI sobre Corina ahora el rey no sería Felipe sino él»

La contribución de Rueda para desvelar lo que se custodia bajo la ley de secretos oficiales ha sido mucho en los diecisiete libros que ha publicado, sin embargo él mismo reconoce la necesidad de que el gobierno apruebe de una vez por todas, la desclasificación de esos secretos. «Lo único bueno que ha tenido el tema de Pegasus es si finalmente el gobierno acepta que se desclasifiquen, porque a estas alturas hay documentos de la época de Franco, de la Guerra Civil o de los GAL, que no conocemos».