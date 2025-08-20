Abuelas y nietos disfrutan de juegos en el pabellón Antonio Domínguez

Una agradable temperatura ha acompañado este miércoles a las abuelas que han decidido pasar un rato con sus nietos en el pabellón Antonio Domínguez en ... Badajoz. La actividad organizada por el área de Atención a los Mayores ha tenido pocos asistentes debido al periodo vacacional. Aun así, este pequeño grupo no ha querido perderse los juegos de abuelos y nietos que se realiza a las 10.15 horas todas las semanas durante este mes de agosto.

Ana y Gero son del barrio y se conocen desde hace años. Les gusta venir acompañadas de sus nietos Alba, Izan y Carla a estas actividades, ya que en verano suelen pasar más tiempo con ellos y agradecen poder jugar al aire libre. «Hemos venido otro día y tanto los niños como las abuelas nos lo pasamos estupendamente, porque es ese ratito de relax, de hacer cosas diferentes y ellos se ponen muy contentos«.

Las abuelas piensan que deberían de dar más publicidad a los juegos, ya que algunas personas no se enteran de estos eventos deportivos. Ana comenta que se enteró «de casualidad» sobre las actividades que se realizaban y hace dos semanas vino con su nieta. En esa ocasión acudieron en torno a 18 personas. El juego que más le gustó a Alba fue el de «la botella y el agua». La niña mencionaba que tenían que ir pasando vasos de agua y ganaba quien llenara más rápido la botella. Juegos simples y divertidos que pondrán en práctica cuando vayan al campo.

El monitor encargado de los juegos de este miércoles explicaba a HOY que esta convivencia consiste en hacer juegos para que se entretengan tanto abuelos como nietos y cada semana van cambiando. Algunas veces son actividades grupales y otras juegos tradicionales que los abuelos ya conocen; el típico diábolo o no dejar que la indiaca caiga. Cada día van haciendo un juego u otro según el volumen de gente y lo que tengan planeado esa mañana. «Los abuelos vienen a gimnasia por la mañana y ahora en verano suelen estar mucho con los nietos. Esta actividad es para que los traigan y disfruten todos. Pero ahora suelen venir menos personas con las vacaciones», comenta Jose.

Los juegos del día

El primer juego comenzaba con todos haciendo un círculo, el monitor va alternando tres palabras «tierra», «mar» y «aire». Con la primera palabra se agachaban, con aire daban un paso al lado derecho y con mar al izquierdo. Un ejercicio físico y mental para mayores y niños.

Ampliar Pakopí

Para el segundo juego, Jose preparó unos aros en el suelo en forma de diana. Hizo una fila y les dió a abuelos y niños una pelota que ellos tenían que lanzar y colar en el aro rojo, colocado en el medio. Este fue el juego donde más se divirtieron, por lo que el monitor lo alargó por más tiempo.

Ampliar Pakopí

El tercer juego consistía en dos aros en el suelo (rojo y azul) colocados uno al lado del otro. Jose podía decir izquierda o rojo y los asistentes debían dar un paso hacía esa misma dirección, si el monitor decía derecha o azul, debían dar un paso hacía ese otro lado.

Gimnasio de mayores

El monitor de la actividad ha explicado a HOY que para apuntarse al gimnasio de mayores se debe estar jubilado y pertenecer al centro de mayores de la zona. El rango de edad es a partir de 60 años y hasta hay personas de 90. En este lugar podrán encontrar varias actividades como pilates, zumba, taichí, padel, ping-pong, tiro con arco, ajedrez, petanca, salidas, rutas y viajes. En septiembre es la jornada de puertas abiertas.

«La finalidad de las actividades es que los mayores estén activos, hagan ejercicio, se relacionen, y salgan de su rutina. Algunas personas mayores viven solas y puede ser el único momento que tienen para salir de casa». También realizan la convivencia con los nietos todos los miércoles para que puedan jugar y ejercitarse juntos durante un día a la semana.

Ana mencionaba en la convivencia de este miércoles que en el instituto le gustaba la gimnasia rítmica, pero las circunstancias personales la han alejado del deporte. «Ahora que el tiempo es mío voy a aprovechar y moverme todo lo que pueda, he estado mucho tiempo pasiva, necesito actividad en mi vida», comentaba enérgica.

El último juego llegó a su fin y las abuelas y los nietos se despidieron del monitor hasta el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar.