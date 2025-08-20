HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
El monitor de la actividad enseña a los participantes cómo tienen que lanzar la pelota. Pakopí
Actividades deportivas en Badajoz

Abuelas y nietos disfrutan de juegos en el pabellón Antonio Domínguez

Cada miércoles de agosto, mayores y niños pasan la mañana con actividades al aire libre

Miriam Rubias

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:42

Una agradable temperatura ha acompañado este miércoles a las abuelas que han decidido pasar un rato con sus nietos en el pabellón Antonio Domínguez en ... Badajoz. La actividad organizada por el área de Atención a los Mayores ha tenido pocos asistentes debido al periodo vacacional. Aun así, este pequeño grupo no ha querido perderse los juegos de abuelos y nietos que se realiza a las 10.15 horas todas las semanas durante este mes de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  5. 5 El viento aviva el frente de Hervás y no se descarta evacuar La Garganta
  6. 6 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  7. 7 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  8. 8 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  9. 9 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  10. 10 La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Abuelas y nietos disfrutan de juegos en el pabellón Antonio Domínguez

Abuelas y nietos disfrutan de juegos en el pabellón Antonio Domínguez