Ana Ponce: «El turno de oficio es vocacional, pero hay que pensárselo y terminas desgastándote»

Dignificación. Es lo que piden los abogados de Badajoz en en el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. El ... Colegio de Abogados ha celebrado este viernes un acto en el que ha reconocido la labor de los abogados y, también, ha distinguido al presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Luis Romualdo Hernández, y a los abogados Ana María Rodríguez Caro y a Ramón Fernández Calderón.

En la provincia de Badajoz hay 461 abogados en el turno de oficio, con disponibilidad 24 horas los 365 días del año. Lo hacen porque «es muy vocacional, aunque hay que pensárselo y muchos terminan desgastándose». Lo dice la encargada del turno de oficio del Colegio de Abogados de Badajoz, Ana Teresa Ponce, que este viernes ha presidido junto al decano, Ildefonso Seller, una serie de actos para reconocer la tarea que realizan.

Y reivindicar, también, la importancia de su trabajo. Que no siempre se ve recompensada adecuadamente. Una de las denuncias más insistentes es que están mal pagados. De media, por ejemplo, un divorcio supone unos ingresos de entre 250 y 280 euros de media en el turno de oficio. Pero si se lleva en un despacho por turno libre, puede suponer entre 1.800 y 2.000 euros.

Ampliar Ana Teresa Ponce, momentos después de la entrevista con HOY. HOY

«Cuando empiezas, todo es bueno y sirve para coger experiencia, pero al final hay quien se quita por cansancio, muchos terminan quemados». Porque la diferencia de ingresos se nota también entre aquellas regiones que continúan en el territorio común, como Extremadura, y aquellas que ya no están, como el País Vasco. Es otro de los «desequilibrios territoriales» a los que pone cifras. Si en el País Vasco, llevar un caso por el turno de oficio puede estar remunerado con una media de 400 euros; en Extremadura puede suponer entre 150 y 160.

A esto se le unen otras cosas. Hay abogados que «se cansan de pelear porque se nos dignifique». Y terminan agotados por «las exigencias que conlleva el turno», entre otras cosas, «la falta de previsión porque cada vez se nos echa más carga a los letrados que no se nos remunera».

Por ejemplo, ahora la Ley 1/25 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha introducido los Masc (medios alternativos para solucionar los conflictos), pero aún no está claro cómo los van a abonar a pesar de los gastos que genera para los abogados.

Estos son algunos uno de los frenos a que de los 1.100 abogados en ejercicio en el colegio de Badajoz, solo 460 estén inscritos en el turno de oficio. Pero no es el único obstáculo. Porque para poder adscribirse a este servicio es necesario tener una antigüedad de ejercicio de tres años, algo que quieren cambiar. Ana Teresa Ponce señala que la justicia gratuita puede servir también como inicio para abogados que no solo están ya graduados tras su carrera universitaria y hacer cursado el máster sino también el examen que deben hacer para ejercer. Entiende que, tras toda esta formación, se podría acceder al turno de oficio para adquirir experiencia y aprender a desenvolverse en los juzgados.

Delitos de menores

La junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Badajoz se enfrentó este año a una decisión difícil, como fue solicitar a los abogados de oficio de Mérida para que llevaran la defensa de algunos de los menores implicados en el asesinato de la educadora social porque la conocían.

El motivo es que familiares de la víctima ejercen como abogados y procuradores en la ciudad, por lo que resultaba muy difícil que los abogados que iban nombrando en el turno de oficio no tuvieran una conexión directa con ellos y, por tanto, con el caso. Después, otros abogados de Mérida también rechazaron el turno de oficio. «Hay delitos que no los llevas porque te afectan o porque crees que no vas a poder desarrollarlo con con la imparcialidad que te requiere el caso», explica Ana Teresa Ponce. Ha sido una circunstancia excepcional porque «en penal normalmente no se suelen aceptar renuncias y tienen que ser renuncias muy tasadas».