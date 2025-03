870 euros devuelven a Victoriano la fe en la humanidad

Los camareros del Quiosco de San Francisco localizan al dueño de una cartera que no tenía documentación para devolverle el dinero

María Isabel Hidalgo Badajoz Miércoles, 12 de junio 2024, 07:24

Los nervios y la angustia no dejaron dormir a Victoriano Roa la noche del viernes 31 de mayo.

Ese día, este pacense de 86 años estuvo haciendo gestiones en Hacienda junto a su mujer. Los trámites burocráticos que tenía que realizar le sirvieron de excusa para comer fuera de casa.

Al regresar a Campomayor, donde tiene una parcela en el campo, Victoriano comprobó que no llevaba su monedero. Una riñonera con la que había salido de casa y que había perdido con 870 euros en su interior y ningún tipo de documentación.

«Normalmente salgo a la calle con esa cantidad, siempre he llevado el bolso y nunca he tenido ningún problema ni me ha pasado nada», explica Victoriano.

Con la seguridad de que ese día tampoco ocurriría nada este jubilado se colgó su riñonera con una suculenta cantidad de dinero y salió a la calle. «Estuvimos comiendo en el Quiosco de San Francisco, me levanté de la mesa para ir a pagar y me fui a casa», recuerda Roa, que unas semanas después de perder su cartera vuelve a sentarse a la mesa donde la olvidó.

Las prisas por volver a Campomayor le hicieron dejar allí el bolso con todo el dinero en efectivo que tenía ese día. «No utilizo tarjeta, siempre me he manejado en efectivo y así sigue siendo. Ese dinero era lo que tenía ese día».

Sin dinero y angustiado Victoriano pasó la noche recorriendo mentalmente los lugares en los que podría haber perdido su cartera. «Lo daba por perdido, nunca pensé que una suma tan suculenta volvería a mis manos, porque no había ningún tipo de referencia sobre mí», subraya sentado en la mesa del Quiosco de San Francisco donde hace dos semanas olvidó su cartera.

Allí volvió hace unos días para agradecer a Juan Pedro Serrano, Natalia Alcántara y Juan Saavedra, los trabajadores del local, su honradez.

«No sabían a quién pertenecía podrían haberse repartido el dinero y lo guardaron para encontrar a su dueño. Eso hoy día no lo hace todo el mundo», dice emocionado.

Fue Juan Francisco Pacheco el camarero que vio la cartera sobre la mesa. «No sabíamos quién había estado sentado ahí. No son clientes habituales y no les conocíamos, así que salimos a la calle a ver si aún estaban en la plaza pero nada», cuenta Natalia.

Pese a que no pudieron localizar al propietario del bolso estos camareros lo guardaron. «Es costumbre en nuestro local guardar lo que el cliente se olvida. No abrimos las carteras ni nada porque esperamos que vengan a reclamarla», señala Juan Saavedra.

Al pasar un día y no aparecer el propietario el jefe del local abrió el bolso en busca de la documentación que le llevase al propietario. «Nuestra sorpresa fue que al abrirla no había ningún tipo de documentación, pero sí una cantidad importante de dinero».

Juan Saavedra: «Lo que no es nuestro no lo queremos. Ya hemos devuelto así varias carteras a los clientes»

Las cámaras de seguridad del local ayudaron a poner cara al propietario de los 870 euros, que volvió a los pocos días.

«Al llegar se me acercó uno de los camareros y me dijo: 'Tengo que darle una buena noticia'. En ese momento supe que tenían mi cartera», cuenta Victoriano que quiso compensarles económicamente, aunque los camareros no lo aceptaron.

«Es nuestra manera de trabajar. Lo que no es nuestro no lo queremos», subraya Saavedra satisfecho por devolverle el dinero y la calma a Victoriano que asegura no volverá a salir de casa con una suma tan grande.

