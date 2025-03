655.000 euros para rehabilitar el comercio del Casco Antiguo

Pocas novedades en los presupuestos regionales para Badajoz, que confirman la intención de iniciar obras pendientes, como el nuevo centro de menores Marcelo Nessi con ... 11,8 millones de euros, o terminar la ampliación de la residencia de mayores de la Granadilla con 750.000 euros. Pero no aparecen nuevas promesas para la capital pacense. Lo más destacado es una partida de 654.377 euros para la rehabilitación comercial del Casco Antiguo que aparece por primera vez y que desgranarán en las próximas semanas. Al futuro consorcio van 98.580 euros. Otra novedad es la reforma de la estación de autobuses, que aparece con 470.000 euros y que se ha anunciado en las últimas semanas.

También refleja la aportación para el centro de menores de niños autistas, que gestionará Apnaba. Repite el millón de euros previsto inicialmente para 2023 en 2024, y añade otros dos en 2025 y 1,3 en 2026, cuando deberá estar terminado. Se ubicará en Godofredo Ortega y Muñoz, frente a la jefatura de Policía Local.

Las cuentas recogen dinero para la Ronda Sur. Destina 400.000 euros para la redacción de los dos tramos que quedan, el 1 y el 4. Pero no figura ninguna partida con los 37,4 millones de euros que costará la ejecución del tramo 2, cuyo proyecto ya está terminado y aprobado desde 2022. Este saldrá de la carretera de Olivenza y se dirigirá a la de Valverde, pero no tiene fecha de ejecución. Y, de momento, tampoco presupuesto. El anterior gobierno mostró su intención de financiarlo con fondos europeos, por lo que probablemente el nuevo ejecutivo esté pendiente de lograrlos. Tampoco aparece la reforma de la mitad del Hospital Provincial, que es de la Junta, para trasladar allí la Escuela Oficial de Idiomas y el centro de salud de Los Pinos.

La Junta sí recoge dos partidas para avanzar en la plataforma logística del Suroeste Europeo. 505.209 euros para desarrollar suelo empresarial, con los que terminar las obras en marcha . Y otros 1,5 millones de euros para ampliar la subestación eléctrica.

En Suerte de Saavedra aparecen tres consignaciones distintas para rehabilitaciones energéticas que suman cinco millones de euros.

Además, hay dinero para terminar la carretera del aeropuerto, en sus fases 1 y 2, con tres millones de euros en 2024. Esta obra se adjudicó en 8,2 millones de euros y debe estar terminada en unos meses.

También aparecen los fondos para acabar la Facultad de Medicina, con 8,3 millones de euros en 2024 y otros 5,5 en 2025.

A terminar la piscina de la margen derecha no dedican una partida específica. La Junta ya ha aportado 2 millones de los 2,4 a los que se comprometió. Durante la campaña, el PSOE advirtió que el Ayuntamiento iba a tener que devolver los 2 millones porque las obras no terminan en el plazo inicial previsto, que era a finales de este año. Como se sabe, la actuación está parada desde hace más de un año por los problemas económicos de una de las empresas de la UTE. El Ayuntamiento está resolviendo el contrato y sacará otro para terminar la infraestructura, por lo que de momento no hay fecha de reactivación de las obras.

Así que la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes recogen los 400.000 euros que faltan por aportar para cumplir ese convenio, pero no lo vincula a la piscina. Aparecen para una infraestructura deportiva en Badajoz. Desde la Consejería indican que «la Junta deja en manos del Ayuntamiento elegir aquello que pueda ser de más inmediata ejecución».

Esta es la misma consejería que ha negado la subvención de 35.000 euros al museo del Carnaval porque, según explicaron, no estaba otorgada de forma correcta. Para 2024 aumentan la cantidad en 15.000 euros hasta los 50.000.

Las infraestructuras educativas no suelen aparecer detalladas en las cuentas, sino en partidas genéricas. Así que no constan el instituto de Cerro Gordo, el colegio de los Ángeles o el de Gévora. En declaraciones a Canal Extremadura, el alcalde, Ignacio Gragera, se refirió a ellas. Solo a institutos van más de 11 millones de euros y otros 13 a centros infantiles y de Primaria.