500 niños juran en la Plaza Alta cuidar a Badajoz

María Isabel Hidalgo Badajoz Viernes, 23 de mayo 2025, 21:05 | Actualizado 21:20h.

Que a sus 11 años Aitana Morán haya dedicado un poema a Badajoz no es casualidad. «Escribí el poema pensando en el sentimiento que tengo ... hacia mi ciudad. En estos meses nos han dado charlas y talleres en los que nos han enseñado cosas nuevas de Badajoz que no conocíamos, como los casamientos, las batallas o que Ibm Marwan fue su fundador, y me ha encantado», contaba la estudiante de quinto de primaria después de leer el poema en el que ponía en valor a la ciudad y sus personajes.

Ella ha sido una de los más de 500 niños que este viernes han jurado la Gran Orden para la defensa de la ciudad de Badajoz, un proyecto educativo creado por la Asociación Amigos de Badajoz, y desarrollado en conjunto con los colegios de la ciudad, que este año celebraba su tercera edición. El objetivo del proyecto no es otro que acercar la historia de Badajoz a los más pequeños y fomentar así los conocimientos de la ciudad su patrimonio y los valores cívicos para una mejor convivencia entre los ciudadanos. Con este trabajo que se viene desarrollando en los centros desde el mes de febrero se pretende sincronizar a los alumnos con el profesorado y las familias para que pogan en valor el patrimonio y lo difundan. «Después de varios meses de trabajo los alumnos ahora conocen más de Badajoz, pero también han aprendido cuáles son las cosas que tienen que hacer para que la ciudad funcine bien, como no tirar papeles al suelo, ayudar a las personas mayores, defender los monumentos», subrayaba el profesor del colegio Arias Montano, Fernando Moreno. En total han sido 12 colegios los que han participado en el proyecto, entre ellos el coelgio Las Josefinas, San José de Calasanz, Vaguadas, Cerro de Reyes, Juventud, Ntra. Sra.Soledad, Enrique Iglesias, Sta. Engracia, Guadiana, Cerro Gordo, Manuel Pacheco y Arias Montano, Él considera muy positivo este proyecto porque se aleja de la clases teóricas y enseña a los estudiantes a través de visitas y talleres. De hecho a Aitana lo que más le ha gustado han sido las visitas a los museos. Lo mismo le pasa a Silvia Román del colegio Enrique Iglesias. «Ha estado muy chulo porque los lunes en lugar de dar una hora de clase venían al colegio a enseñarnos cosas de Badajoz. También nos han llevado a ver la Alcazaba y nos han hablado de Carolina Coronado y de personas importantes que vivieron en Badajoz o alrededores», contaba esta estudiante que asegura que ahora puede invitar a amigos que viven en otras ciudades a conocerla por todo lo que ella sabe. Conocer y valorar Un aprendizaje que certifica el diploma de defensores de la ciudad, que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera les entregó esta mañana. «Este proyecto forma parte de la vocación que tenemos desde el ayuntamiento de intentar dar a conocer a los pacenses un poquito más de la historia de su ciudad y que aprendan a conocer y valorar el patrominio histórico. Y que ellos desde edades tan tempranas puedan reconcer de manera pedagógica los daños que se le pueden hacer a la ciudad y evitarlos. Además de la entrega de diplomas, los estudiantes han recibido también las llaves de la Puerta de Palmas, y ellos han tenido que entregar las postales y el adivinario de la ciudad que la Gran Orden envía a a otros centros escolares. «Que los niños conozcan la ciudad es muy importante, sobre todo que aprendan a respetar y generar entornos de convivencia activa. Con esta actividad que se desarrolla en los centros durante cuatro meses lo que pretendemos es que conciban la ciudad como su vida y que sean sensibles y entiendan que cualquier cambio va a depender de ellos», afirmaba desde Amigos de Badajoz, Manuel López, que asegura que los niños valoran más el entorno en el que viven gracias al proyecto de la Gran Orden porque los niños aprenden a través de las emociones. Una idea que comparten también los profesores y el alcalde que destacó que las cosas que no se conocen no se quieren. «Es un orgullo ver como esto no para de crecer y ver a tanta gente joven queriendo y cuidando la ciudad». zanjó. En el acto también estuvo el concejar de Patrimonio Histórico, Rubén Galea y el representante de la consejería de Educación de la Junta de Extremadura, Juan Antonio Rodríguez.

