356 niños de Badajoz se quedan sin plaza gratuita en el comedor escolar

Hasta diez colegios de la ciudad han visto cómo algunos de sus alumnos se quedaban sin plaza gratuita en el comedor, como había prometido la ... Junta de Extremadura. En total, 356 niños familias tendrán que abonar el almuerzo.

La concejala socialista Silvia González desveló este jueves el dato en el transcurso del pleno municipal al que llevó una moción. Quería lograr el apoyo del PP y Vox para instar a la Junta a que todos las familias que lo habían solicitado puedan dejar a sus hijos a comer en los colegios a coste cero. Son 2.126 en toda la región. Pero la iniciativa fue rechazada.

Según Silvia González, la decisión de María Guardiola de anular el anuncio de Fernández Vara el día en que empezaban las clases pasa factura a los niños de Badajoz. Según el PSOE, el coste superará 1.000 euros al año por alumno.

Desglosó los colegios donde la demanda supera a la oferta. En el Cerro Gordo 108 niños se quedan sin la prestación, 20 en Las Vaguadas, 49 en el colegio Santa Marina, 53 en el Juan Vázquez; nueve en San Fernando; 35 en el Ciudad de Badajoz; 24 en el Lope de Vega, 10 en el General Navarro, 19 en el San José de Calasanz y 29 en el Santo Tomás de Aquino.

Los tres concejales de Vox propusieron una transaccional para que la gratuidad se concediera a las familias con un determinado número de hijos. El concejal Marcelo Amarilla, de Vox, añadió que «los recursos públicos no son infinitos». Como no les aprobaron su propuesta, Vox no respaldó al PSOE.

«La gratuidad de los comedores escolares debería ser extensible a la totalidad del alumnado», insistieron desde el PSOE.

Desde el PP, la concejala Mariema Seck afirmó: «Con la educación no se juega». Añadió que el gobierno de Fernández Vara, anunció la gratuidad sin haber dotado la medida de presupuesto ni haber acondicionado los centros a la demanda. Dijo que algunos colegios, como el de Cerro Gordo, tenía problemas para atender todas las peticiones por espacio. «La realidad es que Educación mantiene las mismas plazas que el año pasado». Existen 201 comedores en la ciudad, cinco de ellos nuevos, que suman 303 plazas a las que ya existían.

La propuesta del PSOE no salió adelante por los votos en contra de Vox y PP, en un pleno que sí aprobó las dos iniciativas de Vox, aunque con matices y reducidas desde sus pretensiones iniciales.

Vox intentó arrancar al PP el compromiso de guardar un minuto de silencio por cada hombre o niño asesinado dentro del seno familiar, como se hace con las víctimas de violencia de género. El PP redujo esa propuesta a instar al Gobierno de España a que elabore una herramienta para contabilizar a esas víctimas y a comunicarlas al resto de administraciones, como hace con las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. El alcalde, Ignacio Gragera, afirmó que los minutos de silencio por mujeres víctimas de violencia de género se seguirán guardando a las puertas del Ayuntamiento.

Los concejales de Vox también querían que Ifeba acogiera una feria centrada en el toro de forma independiente a Ecuextre y que programe un bolsín con nuevas figuras. El PP lo apoyó, pero redujo las pretensiones a un compromiso para dar más protagonismo al toro en Ecuextre, adelantar la feria de junio a los primeros meses del año y estudiar la organización de un ciclo para novilleros.