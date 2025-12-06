Más de 23.000 euros para adaptar tres taxis a personas con movilidad reducida

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz publicó ayer la resolución de la segunda fase de la convocatoria de subvenciones destinadas a la ... adaptación de taxis para personas con movilidad reducida.

La subvención total concedida asciende a 23.180 euros y se han beneficiado tres solicitantes. Cada uno de ellos recibirá el 80% de los gastos subvencionables, con un límite de 12.000 euros.

Estos tres taxis se suman a los otros tres que consiguieron las ayudas en la primera fase de la convocatoria. Así pues, seis servicios serán adaptados para facilitar el transporte a las personas que tengan dificultades de movilidad, con el apoyo económico de la Diputación de Badajoz.

La convocatoria establecía una cuantía total de 100.000 euros y se dividió en dos fases. Estas ayudas están justificadas en que el transporte público de personas en vehículos de turismo, especialmente el servicio de taxi, tiene una importancia «decisiva» como instrumento para la convivencia ciudadana y la habitabilidad en el entorno rural.