182 imágenes cuentan cómo fue Badajoz en el siglo pasado

Ha pasado casi un siglo desde el que arco del peso, que da acceso a la plaza Alta, fue fotografiado cuando este aún se utilizaba ... para controlar las mercancías que entraban a la ciudad.

Una imagen que Manuel Alfaro Domínguez, profesor de la UEX y aficionado a la historia, ha recuperado y que forma parte del centenar de fotografías que su tío Manuel Alfaro Pereira tomó a lo largo de su vida.

En total 182 imágenes componen 'Estampas inéditas de Badajoz', el libro que Alfaro acaba de publicar y que ha rescatado la treintena de retratos que el Ayuntamiento de Badajoz ya le publicó a su tío en 1952 titulado 'Estampas retrospectivas'.

Unas imágenes que nunca antes habían visto la luz y que han sido publicadas gracias a que Alfaro las ha recuperado de casa de sus padres. «Las encontré en casa de mis padres hace poco tiempo. Estaban escritas de su puño y letra, las he transcrito, las he pasado a ordenador y he seleccionado las que más se ajustaban a sus crónicas. Así he reunido todo el archivo de mi tío que en esa fecha no se pudo publicar por lo elevado del coste de producción», explica.

Su tío, Manuel Alfaro Pereira, fue el cronista oficial de Badajoz en la primera mitad del siglo XX.

De hecho, la de Domínguez es la cuarta publicación que se realiza sobre los trabajos del cronista, que relató sucesos como la visita que el rey Alfonso XIII hizo a la ciudad en 1905. «Por entonces mi tío apenas tendría 18 años, pero fue una persona muy polivalente, no sé con que material fotográfico contaba, pero el acudía al lugar donde iban los personajes, hacía la fotografía y después lo narraba», cuenta.

En blanco y negro puede verse una ciudad muy cambiada. Alfonso XIII estuvo en la Granja escuela que ya por entonces predecía el uso que iba a tener después con la creación de la escuela de Ingenierías Agrarias en este mismo enclave.

52 años de tranvía

Todo esto está documentado en las casi 200 páginas de la nueva publicación, y aunque la mayoría de pacenses hoy no puedan imaginar como fue el tranvía pacense, Domínguez lo muestra en este libro gracias a las fotografías que ha rescatado del archivo documental de su tío. En ellas se ven los viales de este vehículo atravesando Puerta de Palmas o varios vagones estacionados en la plaza de San Juan, que posteriormente pasó a llamarse plaza de España.

Para sorpresa de las nuevas generaciones que no hayan visto antes imágenes de este vehículo, los tranvías estaban tirados por caballos.

Un medio de transporte que estuvo funcionando durante 42 años, desde su construcción en 1889 hasta 1927. «La falta de un reglamento de tráfico fue lo que le hizo desaparecer. El tranvía era de tracción animal, en la ciudad había mucho tráfico, sobre todo en el puente de Palmas que era el único que existía entonces», matiza.

Los coches 7 y 8 aparcados en la plaza de España son una de esas imágenes inéditas que aparecen en el libro y que fueron realizadas con la técnica de la gelatina de bromuro de plata en soporte de vidrio con imagen estereoscópica. «Gracias a las fotografías que captó mi tío hoy día se pueden documentar sobre este medio de transporte y sobre su trazado en la ciudad», señala.

El libro no sólo deja imágenes inéditas, sino que refleja oficios que han desaparecido con el tiempo, como las lavanderas de galanura, así se conocía a las mujeres pacenses que acudían al río al lavar las prendas de gala de las familias más pudientes de Badajoz y una mujer arrodillada en el río lavando un vestido, es el único vestigio que queda de esta labor entre las estampas de Manuel Alfaro. «Eran mujeres que se dedicaban a lavar y conservar las prendas que tenían cierto arte en la ciudad», explica el autor.

Otra de las imágenes que ha cambiado en el tiempo y que Domínguez recoge en el libro es la celebración de la Batalla de la Albuera, esta recreación histórica ha evolucionado, pero el tío de Manuel ya fotografío unas jornadas que se celebraron en la primera mitad del siglo pasado, donde varios historiadores se reunieron en la ciudad para poner en valor este hecho. «No se celebraba de la misma manera que se celebra hoy día pero podemos ver cómo ya en la primera mitad del siglo pasado se rememoraba este hecho histórico, por eso me pareció importante recogerlo en esta publicación», apunta.

Imágenes que no salieron a la luz hace un siglo debido al elevado coste de impresión, porque además, muchas de las fotografías que aparecen en el libro estaban en negativos de vidrio. Por lo que han tenido que se impresas solventando los daños que había en muchas de estas placas. Estas, junto con las que ya estaban en papel han sido digitalizadas para esta nueva publicación de Domínguez que no quería perder todo el material que capturó su tío y que muestra un Badajoz para muchos desconocido hoy.