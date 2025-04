Casas que crecen como plantas y limoneros que alumbran calles: la arquitectura que va más allá de la sostenibilidad

Cuestión de costes

¿Suponen los edificios sostenibles asumir muchos más costes? De entrada, no tiene que ser ya más caro, pero además se debe sumar otro factor. «Es una diferencia en tiempo», apunta Estévez, porque el coste vinculado a ese edificio será menor a la larga. «La arquitectura sostenible tiene un precio justo que es el de permitir a las generaciones futuras sobrevivir en este planeta», añade Serra. Puede que ahora un aislamiento plástico sea más barato, señala, pero no lo será a no tanto tiempo vista. «Esto no es barato, esto es un crédito en forma de calentamiento global que las generaciones futuras van a tener que asumir en forma de amenaza a la supervivencia humana», advierte.