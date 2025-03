«El deber de una compañía es generar valor y compartirlo»

Juan José Esteban Viernes, 12 de mayo 2023, 11:26 Compartir

- ¿Que las empresas sean los entes mejor valorados por los españoles, por encima de los gobiernos de las Diferentes administraciones, es una responsabilidad para Mahou San Miguel?

- Es algo que nos compromete y responsabiliza. Y parte de un principio fundamental: la razón de ser de una empresa es la generación de valor. Generación de valor no solo para los accionistas. Y no solo un valor económico, sino un valor que trasciende a quienes son los dueños de la compañía. Una corporación que solo se enfocara en ganar dinero tendría poco recorrido en el mundo en el que vivimos. Y en ese sentido, hacer bien las cosas, estar enfocado, pensar en las personas y en su proyección, y contribuir a una sociedad mejor es algo fundamental de las empresas y es bueno que se reconozca como tal.

- El propósito de Mahou San Miguel, «crear momentos de unión y conexión para mejorar la vida de las personas y del planeta», va más allá del negocio...

- Es parte de nuestra esencia y tiene mucho que ver con las necesidades que tienen los consumidores, los clientes, los distribuidores e incluso los proveedores. Crear esos momentos de unión y de conexión significa tener la sensibilidad y la responsabilidad de contribuir a una sociedad que prospere, y prosperar solo si prosperamos todos. Es una visión que trasciende al mero resultado económico.

- ¿Habla de un capitalismo social, más humano?

- La función de una compañía no es ganar dinero, es generar valor y compartirlo. Y hay una sensación creciente de que el capitalismo, por la mera generación de recursos se queda algo corto. Y mal iríamos si no miráramos qué es lo que necesitan nuestros clientes, si no fuéramos capaces de hacer mejorar sus negocios, si no nos enfocáramos en generar prosperidad para los profesionales de Mahou San Miguel y para las comunidades en las que operamos.

- Justo después del confinamiento, Mahou San Miguel lanzó una enorme campaña de apoyo a la hostelería, 'Somos familia', valorada en más de 400 millones…

- En aquel momento fuimos capaces de hacer verdad, y además en un momento crítico, lo que muchas veces se dice: que esta es una compañía donde las personas importan, porque forman parte de las decisiones que se toman. Los números son muy importantes, son críticos, son vitales, pero no son el único elemento a tener en cuenta. Y esa campaña acabó trascendiendo, lo que nos ha reforzado mucho como compañía y ha aumentado nuestra credibilidad.

- Su propósito y sus acciones son antropocéntricas. ¿Hasta qué punto están las personas siempre en el centro de la toma de decisiones empresariales?

- El propósito tiene que seguir centrado en las personas, si no, esto no sería Mahou San Miguel. Las personas son la esencia de lo que somos; hay muchos factores diferenciales, pero uno de ellos, sin duda crítico, es ese.

- ¿Cómo favorece que la misma familia lleve siete generaciones implicada en la compañía?

- Ellos se sienten orgullosos de esta compañía, de lo que han hecho las generaciones anteriores y se sienten comprometidos con hacer que, en el futuro, Mahou San Miguel sea mejor, más relevante y más competitiva, y que ese testigo pase de generación en generación. El proyecto los entusiasma.

- ¿Cómo convence a toda una organización de seguir a pies juntillas el propósito?

- Es fundamental ser coherente, auténtico y ejemplar. Solo si uno demuestra con los hechos lo que dice de palabra, tendrá la capacidad transformadora y movilizadora para que todos los empleados de una organización y todo su entorno trabajen detrás del mismo objetivo. Pero lo más importante es la ejemplaridad, y en Mahou San Miguel hacemos los deberes en ese sentido.

- ¿Y cómo se anima al sector?

- Hay que hacer las cosas bien, no buscar atajos, primar el bien de la sociedad y tener visión a largo plazo. Contar con un propósito que trascienda es fundamental para cualquier compañía que quiera sobrevivir en este mundo complejo, volátil, competitivo y lleno de incertidumbre. Aquellas que mantengamos esa visión, sobreviviremos más años.

- En Mahou San Miguel se dice que el propósito ha existido desde que, en 1890, en un local de la calle Amaniel de Madrid, produjo su primera cerveza bajo el nombre de El Barril. El cambio es que ahora se ha verbalizado...

- Cuando uno piensa en los orígenes de la Mahou San Miguel y en su evolución, se da cuenta de que el propósito siempre estuvo ahí. En 2013, inmersos en la creación de la Fundación Mahou San Miguel, que tiene entre sus objetivos ayudar a jóvenes en situación de riesgo a que puedan formarse y encontrar un trabajo en hostelería, me sorprendió descubrir cómo Mahou había tenido una sensibilidad social con personas que lo necesitaban desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, a través de la Fundación, lo que hicimos fue encapsular bajo ese paraguas una serie de acciones de índole social que la compañía llevaba desarrollando desde hace mucho tiempo.

- Todas las empresas aspiran a generar un cambio. ¿Cuál es el quiere generar Mahou San Miguel?

- Hay una serie de acciones que siempre tenemos en mente, que han vivido desde siempre en la compañía y que tienen que seguir viviendo. Hay una fundamental que es la autenticidad, el hacer lo que decimos. Esa ejemplaridad es lo que nos refuerza de cara a nuestros profesionales, pero también frente a la sociedad. Otra es la absoluta convicción de que el futuro de esta compañía dependerá en gran medida de nuestra capacidad de compartir el valor con los demás, de generar progreso y de tener una huella positiva allí donde estamos. Queremos que para la sociedad sea mejor que exista Mahou San Miguel a que no exista. Y ese es un baremo exigente y que nos tiene que llevar a seguir superándonos, a seguir demandándonos, a seguir cuestionándonos y a seguir reflexionando sobre cómo hacemos de esta compañía, una compañía mejor.

