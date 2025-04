Así es el estadio del futuro que diseña un jugador de la Kings League de Gerard Piqué

José A. González Domingo, 4 de junio 2023, 07:20 Comenta Compartir

Dice el manual de estilo del mejor contragolpeador que esta jugada se debe hacer al primer toque o, a lo sumo, a dos. Por otro lado, el libreto de un amante del tiki taka apunta a un «cortita y al pie». Dos corrientes 'futboleras' que para muchos son excluyentes o una u otra o Real Madrid o Barcelona; o Athletic de Bilbao o Real Sociedad… o Jijantes o Porcinos. Esto también pasa en otros ámbitos y sectores como la arquitectura: o clásica, o modernista, o barroca. Aunque, «la arquitectura no se escapa a tendencias», asegura Sergi Sauras, arquitecto y cofundador del estudio Sauras Garriga. En este sentido, a este joven catalán le atraen las formas puras, simples, la naturaleza y la luz, «siento que la arquitectura mediterránea sigue esa idea», responde.

Arquitecto por vocación y futbolista por devoción, Sauras aparca el autocad, la escuadra y el cartabón los fines de semana para vestirse de corto para frenar 'contras', rechazar goles dobles y sobrevivir a las cartas de la Kings League de Gerard Piqué. «Fue una sorpresa muy agradable para mí», asegura Sauras.

Hace medio año, esta nueva competición deportiva se cruzó en el camino de este arquitecto. «Yo lo veo más bien como una diversión», explica. Cada domingo, este joven barcelonés se enfunda la camiseta blaugrana de Jijantes FC de Gerard Romero para jugar ante más de 300.000 personas que se asoman a Twitch y, ahora, Cuatro para ver esta nueva competición impulsada por varios streamers y Kosmos, la empresa de Gerard Piqué. «Me está permitiendo conocer gente muy 'top' y luego, como arquitecto puedo compartir lo que hacemos y lo conozcan, es interesante».

Ampliar Sergi Sauras, jugador de Jijantes en la Kings League de Gerard Piqué. Kings League

Hace diez años, el fútbol, más bien la parte negativa del balompié, le cerró una puerta, pero, como dice el refranero, se abrió una ventana. Una fractura de tibia puso fin a su carrera futbolística. «Era uno de los capitanes del equipo del Savannah College of Art and Design estadounidense», recuerda. Allí llegó con una beca deportiva tras licenciarse como arquitecto en Barcelona. Sin embargo, la ventana se abrió. «En el hospital salió la idea de devolverle al fútbol lo que me había dado», señala Sauras.

La retirada de los terrenos de juego de un futbolista llega a los 35, pero a Sergi le llegó una década antes. Con apenas 23 años, esa lesión en los campos universitarios le llevó a colgar las botas, pero le sirvió para poner en marcha un proyecto que le llevó hasta Camboya. «Podría haber bajado los brazos, pero una conversación con mi padre me ayudó a seguir luchando», detalla. Así en plena recuperación nación 'Playing for a goal'.

Antes de poner fin a su etapa deportiva, Sauras llegó a Estados Unidos gracias a una beca deportiva para iniciar sus estudios de Bellas Artes en tierras norteamericanas. «Este proyecto es devolver lo que el fútbol me ha dado». 'Playing for a goal' nació como un taller deportivo para proveer a niños y entrenadores de Siem Reap en Camboya los materiales y conocimientos necesarios para co-diseñar y ejecutar un Programa de Deporte y Educación sostenible para niños desfavorecidos en Siem Reap, Camboya

Finalmente, 'Playing for a goal' se convirtió en realidad que llegó hasta el país asiático. Ahí, comenzó una nueva etapa.

Los planos del estadio del futuro

Con 10.000 dólares en la cartera tras haber sido premiado por su proyecto socio deportivo, Sauras se cruzó en el camino con Charlie Pomroy, británico y fundador del Next Step FC. «Con él pude desarrollar el proyecto», apunta Sauras. Un club en el que los jugadores no son sólo futbolistas, ya que firman un contrato de tres años «en el que se les da su propio plan de desarrollo personal que incluye desarrollo en el campo y desarrollo de habilidades fuera de él», asegura el equipo en su página oficial. «Todos los jugadores tienen la oportunidad de ganar dinero extra trabajando en otros departamentos dentro del club», añaden.

El Next Step FC fue una de las últimas camisetas que Sauras vistió antes de tener la de 1K de Iker Casillas y la de Jijantes de Gerard Romero en la Kings League de Gerard Piqué. «Montaron en secreto un partido que fue como mi retirada», revela el arquitecto catalán. Una despedida que dejó sembrada una semilla o, más bien, se plantó una 'piedra'.

Ampliar Imagen frontal del estadio ecosostenible del arquitecto de la Kings League. Sauras Garriga y Studio Perf

"El cruce de caminos entre Sauras y Pomroy ha llevado a que Sergi recibiera el encargo del nuevo estadio del Next Step. Para afrontar un proyecto tan singular, Sergi se ha asociado con tres compañeros expertos en arquitectura experimental y sostenibilidad, plantando la semilla de Studio Perf, una nueva empresa enfocada en proyectos conceptuales de gran escala y experimentales. «Charlie me dijo que quería algo extraordinario, y hemos montado un equipo enfocado a la innovación, queremos darle la vuelta al concepto de estadio tradicional para crear algo nuevo», responde el ex jugador catalán. «La idea es hacer un estadio con el mismo impacto que el club quiere dejar en la sociedad». Una base que da como origen al concepto de estadio eco sostenible que Sauras y su equipo diseñan a casi 10.000 kilómetros de Camboya. «Es un recinto que va más allá y deja un impacto social en la comunidad», advierte.

Tras unas semanas de trabajo para conseguir los primeros resultados que ya se ven en los bocetos y las imágenes renderizadas, la idea está clara. «El estadio estará mimetizado con el entorno», explica. Las gradas surgen de una adaptación de la propia topografía del terreno y la cubierta es de bambú, «con sistemas como la recogida de agua de lluvia para que sea usada en el riego, por ejemplo», apostilla.

Ampliar Boceto del estadio de Sauras, jugador de la Kings League. Sauras Garriga y Studio Perf

«La idea está clara y bien avanzada, ahora falta encontrar la financiación para la construcción», revela. «Pero hay noticias esperanzadoras».