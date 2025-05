La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo no solo es noticia este año por su aniversario. Lo es además por su posicionamiento en todas ... y cada una de las noticias que tiene que ver con el campo extremeño. Con su presidente hemos querido repasar las más recientes.

–¿Cuál es el día a día de la Comunidad?

–Somos una asociación agraria que se fundo hace 125 años y se hizo a raíz de una serie de problemas (plagas, malas cosechas…) que existían en esos momentos. Decidieron unirse 36 agricultores para defender el campo y así hasta hoy. Después hemos ido creciendo hasta alcanzar los casi 800 socios de la actualidad.

–Pero su implantación no se reduce a Almendralejo.

–No, nos centramos principalmente en lo local y lo regional, pero para poder tener representatividad a nivel nacional estamos federados en ASAJA. Hacemos las mismas funciones, defendemos el campo y ayudamos a nuestros socios con toda la burocracia.

–Y en 125 años, ¿cuánto ha cambiado el campo?

–Muchísimo, pero realmente los problemas de base siguen siendo los mismos. Hemos permitido que la sociedad tenga acceso a una cesta de la compra barata ya que Europa decidió en su día que había que subvencionar al sector primario para nivelar las rentas. Eso, en principio tuvo un objetivo pero hoy en día no. Esa cesta está subiendo y el agricultor no la puede sostener. La gente se equivoca si piensa que el agricultor se sostiene con las subvenciones.

–Precisamente han planteado hace unos días la retirada de esas subvenciones para acabar con la falta de mano de obra.

–Lo que entendemos es que con el subsidio actual la gente prefiere cobrar y no ir al campo a trabajar. Entonces lo que pedimos es una cosa mixta. Tener el subsidio, pero que en eépoca de campaña se pueda trabajar o compensar al que trabaje. No es normal tener una comunidad con el número de parados que tenemos y no encontrar mano de obra.

–Sobre el regadío hay gente que tiene la impresión de que están en contra del proyecto.

–Nosotros no estamos en contra. Tenemos 800 socios y hay gente que puede estar en contra, gente a la que le da lo mismo y gente a favor. Lo único que encontramos es que ha sido como una galleta que se le ha dado al agricultor y luego se le ha quitado. Si ha existido una carta en la que se dijo que no se podía y que Vara contestó afirmativamente para que el proyecto no siguiese adelante habrá que explicarlo.

–Pero fuera de lo político, ¿el regadío es necesario?

–Claro que lo es. Tenemos que evolucionar y está claro que cada vez hay menos tierra y esta tiene que producir más para abastecer a la población. Si tenemos agua podremos obtener un poco más de rendimiento y obtener más estabilidad en las producciones. Con ese agua encontraremos el equilibrio de la producción.

–Otro asunto de reciente actualidad es el tema de las movilizaciones, desaparecidas poco a poco, ¿sirvieron de algo?

–Crean conciencia. Ahora parece que estamos en un 'stand by', pero tenemos que seguir, no podemos cansar a la sociedad. Nuestro objetivo está en junio en las elecciones europeas, donde hay que dar un vuelvo a la situación actual.