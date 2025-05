Así hemos contado las protestas de los agricultores en la inauguración de Agroexpo

11:20

«No vamos a dejar tirados a más de 5.000 agricultores sin poder La mesa de la sequía de Madrid no nos vale», ha afirmado Luis Cortés, presidente de La Unión Extremadura. «Es una manifestación muy tranquila, no vamos a reventar Feval, pero si la semana que viene no tenemos convocada la mesa de la sequía que sepa la Consejera que vamos a ir a Presidencia».