«Vamos a reducir la superficie de arroz y a sembrar más tomate»

Miguel Ángel García convirtió desde su juventud su pasión por el campo en una profesión. Pese a su juventud, tiene 30 años, son ya muchos los que lleva trabajando como agricultor en Don Benito. No obstante, pertenece a una familia muy reconocida en el mundo ... agrario de la localidad dombenitense.

–¿Cuál es su relación con el campo?

–Soy agricultor desde pequeño, me viene por tradición familiar. Comencé cuando terminé el colegio, hice el curso de capacitación agraria, porque el campo es algo que me ha gustado desde 'chiquinino'. Mi abuelo y mis tíos son agricultores, de los de toda la vida, y a mí desde siempre me gustó mucho.

–¿Qué cultivos trabaja actualmente y cuál es su situación?

–Trabajamos con varios cultivos. Tenemos olivar, trigo, cebada, tomate, maíz y arroz. La situación actual es muy diferente para cada uno de ellos. En el tomate actualmente estamos en una situación relativamente buena porque subieron los precios, pero no acompañan los gastos ya que está subiendo todo mucho. Esto hace que la rentabilidad no sea tan alta en cultivos como el tomate, pero también en el resto. La subida de los insumos es un problema.

–¿Y en el resto de cultivos?

–En el olivar de momento podemos decir que la situación es estable y el precio del aceite es bueno, esperemos que no cambie. En lo relativo al maíz, también tiene buenos precios, pero la situación es de incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser la rentabilidad. Los precios se conocen a día de hoy, pero en el momento de segar y vender es el momento en el que tienen que estar bien los precios. No nos podemos fiar del precio de hoy, es un cultivo que entraña riesgos como ocurre con todos aquellos en los que no se conoce el precio final, no es como el tomate que ya tienes el precio de manera previa.

–¿Cómo es en el caso del arroz?

–Es una situación bastante negativa por todos los problemas relacionados con el agua que provocará que se reduzca la superficie de arroz que tiene un mayor consumo hídrico. En mi caso, es lo que vamos a hacer, disminuir el número de hectáreas de arroz y sembrar más tomate.

–¿Qué le diría a un joven que sienta esa inquietud por el campo que usted tuvo de pequeño?

–Es un momento muy complicado para entrar, diría que casi imposible si no te viene de familia. Los costes son muy altos y no es fácil empezar de cero, además de mentalizarse de todo el sacrificio que conlleva esta profesión. También he visto en este tiempo una mejoría en los cultivos, en la maquinaria y la tecnología que nosotros estamos ahora mismo utilizando. Es una inversión y por eso ahora necesitamos saber qué es lo que va a pasar con respecto qué ocurrirá si, por ejemplo, se da la situación de no poder sembrar, qué ayudas o compensaciones se van a tener. Los agricultores no quieren ayudas, pero sí soluciones que terminen con esa incertidumbre.