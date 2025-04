«Vamos a cultivos mecanizados por la falta de mano de obra»

Fernando Tena es uno de los muchos empresarios agrícolas que han dejado de encontrar la rentabilidad en el cultivo de frutales, y se ha visto ... avocado a reconvertir su explotación hacia cultivos más mecanizados.

–¿Por qué ha arrancado los frutales?

–Hay dos problemas fundamentales que tratamos de solucionar, uno es la dificultad para encontrar mano de obra para todas las labores de poda, entresaque, recogida del fruto, etc. Y la otra, los precios de la fruta, que hace que estos cultivos no sean atractivos para mí como productor, porque llego a tener más gastos que ingresos.

–¿No ha encontrado personal para la campaña?

–Ha habido muchas dificultades para encontrar cuadrillas. Las listas del paro dicen que hay mucha gente desempleada, pero a la hora de la verdad no encontramos personal. Además, cuando tenía 60 hectáreas de frutales, yo contaba con una cuadrilla fija desde marzo hasta septiembre, pero tuve que ir reduciendo superficie. Ahora, con unas 16 hectáreas de frutales, no puedes mantener un grupo de gente estable, porque no hay trabajo suficiente para darles continuidad. Esta es una situación que se viene dando desde el año 2017, aunque se ha agravado a partir del año pasado.

–¿Qué superficie ha arrancado?

–Son un total de diez hectáreas de melocotón y nectarina, además de otras tres de albaricoque en otra explotación. Son árboles que tenían unos ocho años y que se plantaron cuando se hizo una renovación varietal. Aquellas, en teoría tenían mejor mercado, pero con el paso de los años hemos visto que ha sido al revés, que cada vez cobramos menos por ellas.

–No debe haber sido una decisión sencilla

–Tomamos la decisión con mucha pena, y nos da mucha lástima porque yo y mis cinco hermanos venimos de tradición familiar en la fruticultura. Mi padre y mi abuelo tenían frutales, pero nosotros no aguantamos más.

–¿Qué va a plantar en su lugar?

–A partir de febrero vamos a poner cultivos mecanizados, principalmente almendros en intensivo, y en marzo plantaremos olivos en superintensivo. A los tres años empezarán a dar frutos.

–¿Qué pasará si hay déficit de frutales?

–Posiblemente, el frutal que se quede se defienda mejor, pero también puede pasar que va a haber mano de obra sobrante.

–¿Tiene algún tipo de aprovechamiento los árboles arrancados?

–Han sido arrancados de raíz con la maquinaria propia que tenemos de Hermanos Tena. Y aquí vale todo, desde la masa vegetal, el tronco y la raíz, se aprovechan para biomasa.

–¿Está teniendo muchos encargos de arranque de frutales?

–Solamente para este año tenemos ya cerca de 30 clientes que nos han llamado para hacer una renovación del cultivo a otros mecanizados. La gente se decanta por olivar, almendro y algo de pistacho. Tenemos arranque desde una hectárea, hasta algunos empresarios importantes del sector de la fruta que van a arrancar entre 100 y 150 hectáreas.