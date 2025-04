«El vacuno está algo más tranquilo, porque sobra oferta»

David Novella es el responsable de compras de ganado vacuno del Grupo Vall Companys. A este puesto de responsabilidad llega tras estar una vida ligada ... al mundo del campo en general y de la ganadería en particular. Con el paso del tiempo, se sacó la carrera de Veterinaria que hizo que se especializase aún más. A partir de ahí, entró a formar parte de esta industria cárnica.

–¿Cuál es su función?

–Viajo por toda España viendo explotaciones ganaderas, supervisando la calidad genética de los animales. Seguidamente, se entra en el proceso de negociación de compra para abastecer a la industria cárnica para los sacrificios semanales, que van destinados al mercado nacional y al internacional, a países como Italia, Grecia y Portugal.

–¿Qué características tienen esos animales que compra?

–Dependiendo el mercado hacía donde vaya dirigido, así serán esos animales. Por ejemplo, si la canal va a Italia, debe estar encuadrada en la normativa europea, con una conformación cárnica bastante elevada y con un nivel de grasa lo más reducido posible. En el mercado nacional también hay diferencias. Madrid quiere animales con menos conformación y más grasa y en otros lugares, al contrario. Según las ventas semanales del matadero, yo voy comprando animales y abasteciendo a la planta.

–¿Tiene el mercado definido?

–Así es. No obstante, varía según las épocas del año. La compra depende del momento del mercado. Gran parte de ese volumen lo hago en Castilla-La Mancha, porque tiene mucho censo de vacuno de cebo. También compro en Extremadura, pero no demasiado, porque tiene menos censo de ese vacuno de cebo. Suelo adquirir ganado de cruce de razas cárnicas, hibridaciones y algo en pureza.

–¿Cómo está el sector?

–El sector del vacuno esta algo más tranquilo, porque sobra oferta. Hace unos meses era muy complicado comprar animales porque los precios subían todas las semanas.

–¿Qué es lo más bonito de este trabajo?

–Lo primero es que siempre me ha gustado el mundo animal y he sido un buen conocedor tanto de vacunos, como de otras razas de rumiantes y monogástricos. Lo bonito ahora es que no te estanca en un sitio. Estoy continuamente moviéndome y en contacto con mucha gente. Todos los días aprendes algo nuevo.

–¿Cómo se hace la captación?

–Yo suelo visitar las explotaciones. Casi todos tienen ya un destino para sus animales. A veces, por los motivos que sean, son explotaciones nuevas que nunca han cebado a los animales y según se vea la situación del mercado, me piden asesoramiento. Si es factible en el momento, les puedo aconsejar y a partir de ahí, se puede entrar en negociación para la futura compra de los animales, acabado el ciclo de cebo. Otras, tenían un acuerdo con otra entidad y no están de acuerdo con la negociación hecha y captas ese cliente. Les cuentas la forma de tratar y el precio en cada momento del año.

–¿En qué se suele fijar en los animales que compra?.

–Lo primero que hago es supervisar la calidad genética de los animales, el peso que tienen y los meses que llevan en cebo para determinar la posición de grasa en la canal y derivarlo a un mercado u otro para el sacrificio.