Para Julio Horrillo Reseco la agricultura es, como para muchos otros, algo vocacional. Lleva media vida dedicado al campo y, pese a las dificultades, este ... agricultor villanovense no se arrepiente de su decisión.

–¿Desde cuándo se dedica al campo?

–Llevo desde los 16 años, tengo 38. Decidí que no quería estudiar más y sabía para dónde iba, al campo, es vocacional y me gusta. Tengo una explotación de regadío, secano y frutales junto a mi padre y mis hermanos. Mayoritariamente tenemos tomate, pero también maíz, cereales de invierno, olivos y la fruta.

–En años como el pasado 2022, ¿se arrepiente de su decisión?

–Arrepentirse nunca, pero nos lo va a poner muy difícil. Había unos pronósticos de lluvia y hemos aguantado para plantar, pero la lluvia ni viene ni se la espera. Nos va a dar muchísimo trabajo.

–¿Cómo recuerda la pasada campaña?

–Fue horroroso. Había tardes que daba miedo estar en el campo. Por más que se regaban las plantas de tomate, no respondían y no eran capaces de absorber el agua que se le estaba dando. Las producciones bajaron mucho.

–¿Cómo fue con el maíz?

–Fue similar. Con las temperaturas tan altas no polinizó bien y hubo muchas mermas. A eso hay que sumar el coste de los insumos, por lo que sirvió escasamente para cubrir costes. Fue así para todos los cultivos porque llega un momento que esas temperaturas durante más de 40 días por encima de 40 grados, eso es muy difícil de manejar.

–¿Cómo se hace para sobrevivir a un año así?

–Sobrevivir... Bueno, pues intentando hacer las cosas lo mejor posible; en unas tierras aciertas y en otras no. También Agroseguro se portó bastante regular con algunas peritaciones y escapamos de aquella manera, pero bueno, escapamos. Hay gente que se le ha dado peor y el cultivo del tomate es muy sacrificado.

–Pero hablamos de sobrevivir, no de vivir.

–Sí, es sobrevivir. Aunque Agroseguro diera algo por las peritaciones, estamos hablando de cubrir costes, no de decir que esto es rentable, eso para nada.

–¿Y las ayudas?

–Las ayudas son eso, ayudas. Siempre vamos a querer más, por supuesto, pero es verdad que nos ayudaron. Y en la zona de Orellana también, donde no pudimos regar. Pero llega luego un momento que los dueños de las tierras quieren cobrar y tú no has producido. Es que es duro y hemos tenido que pagar por tierras que no han producido. Y además tienes una infraestructura para una explotación; con años así es difícil y este año no va a ser mucho mejor. Con el tema del agua, dicen que tenemos, pero yo no veo tanta agua y vamos a empezar a gastar agua y en cantidades grandes ya en esta fecha cuando otros años das unos riegos de apoyo y se va manteniendo.

–La lluvia no llega.

–Nosotros confiábamos en que, hombre, cómo no iba a llover algo en marzo, pues nada; porque quitando que cayeron sobre 20 litros el mes pasado, veníamos desde los diluvios de diciembre sin caer una gota. Así está el cereal, que da pena. Unas tierras están aguantando un poco más y otras menos, pero se están achicharrando, no son capaces de espigar. Es complicado. Vaticinar algo es malo, porque no pinta bien.

–¿Cómo sería un inicio del mes de abril normal?

–Serían días enteros plantando y adelantando trabajos sin tener que estar pendientes de hacer las instalaciones de riego. Pero tal y como está el terreno, lo suyo este año es asegurar la plantación, dando un riego de apoyo, que ahora la planta necesita muy poco, pero también se baja un poco la temperatura de la tierra. Hay rodales que son muy arenosos y es que no hay humedad. Además, está haciendo bastante más calor de lo habitual en esta fecha del año, no es normal estar con alrededor de 30 grados ya. El año pasado vino mucho calor a primeros de mayo, eso pasa algunas veces, pero que sea ya a primeros de abril es raro.