«Las subvenciones no son la solución a los problemas del sector»

Este joven de Navalmoral de la Mata estudió Empresariales, pero con la vista ya puesta en el negocio familiar, en el que venía trabajando desde ... temprana edad y que ahora lidera.

–Nos encontramos en las instalaciones de Piensos Cañadas, una de las más antiguas, sino la que más, de la zona...

–Y casi la única (ríe). Mi padre, Luis, fundó esta empresa junto a mi tío Félix, hace ya 50 años. Estaba en este mismo sitio, en la carretera de Rosalejo, junto al instituto Zurbarán. Luego mi tío se jubiló y los hermanos decidimos hacernos cargo junto a mi padre, que ahora ya está jubilado también.

«Si pagasen por el producto lo que vale, tendríamos agricultores y ganaderos más profesionales»

–Comenta que se inició pronto en labores agropecuarias... ¿Qué recuerda de aquellos inicios?

–Bueno, pues que empezabas bien joven, con 10 o 12 años, como mucha gente por entonces. Además de la fábrica, mi padre tenía una finca de tabaco en Pueblonuevo de Miramontes y una explotación con un centenar de cerdos. Salías del instituto y ayudabas en lo que podías, y en vacaciones a trabajar, claro, ya fuera en la fábrica, en el tabaco o con los cerdos.

–¿Cómo han evolucionado esas laboras durante estas tres décadas?

–Mucho. La fábrica, por ejemplo, la hemos informatizado y automatizado totalmente, la hemos hecho más eficiente y hemos contratado a más personas. Ahora mismo estamos nueve empleados y producimos 21 millones de kilos al año, que vendemos en las provincias de Ávila, Toledo y Cáceres. En los 15 años que mis hermanos y yo llevamos al frente, hemos invertido muchísimo en este sentido. Además, contamos con una zona de tienda donde vendemos pienso para todo tipo de animales y productos relacionados con ellos.

En cuanto a la plantación de tabaco, finalmente la dejamos, y ahora la tenemos sembrada de cereal. También tenemos allí los cerdos. En este caso, empezamos con un centenar y ahora mismo andamos por los 2.000.

–En sus palabras se nota que le gusta. ¿Se arrepiente de no haberse dedicado a otros sectores, como sus hermanos?

–No. Siempre me ha gustado esto. Estudié Empresariales, pero ya pensando en trabajar aquí, donde aplico los conocimientos que adquirí. Mi hermano José Luis era informático en Madrid y también si vino a trabajar, mientas que Juan Carlos sigue siendo profesor en Madrid, y desde allí lleva la contabilidad.

–Conoce el sector agropecuario desde diferentes ópticas. ¿Es cierto que ahora está peor que nunca?

–Sí. Siempre decimos lo mismo, pero es que es la realidad. Los costos han subido mucho, y siguen subiendo, mientras que el producto no se paga como se debería. Y las subvenciones no son la solución, sino que por ese producto se pague lo que tienen que pagar. De esta forma tendríamos agricultores y ganaderos más profesionales, porque podrían dedicarse exclusivamente a ello. Sin embargo, ahora muchos tienen que compatibilizarlo con otras ocupaciones, porque no es viable. A parte las trabas que hay que superar con tanta burocracia... Y el precio de la energía. Nosotros, por ejemplo, vamos a pasar a pagar el doble de factura, con un consumo similar, que el pasado año.