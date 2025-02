«La sequía y la PAC son las enemigas de la agricultura»

A los 29 años, José Antonio Ruiz Cidoncha, natural de Don Benito, no se imaginaba como agricultor. Casi media vida después, a punto de cumplir 51, no alcanza a imaginar una vida diferente. Llegó al campo al igual que su padre después de su abuelo, ... pero ahora con la dificultad de la sequía y una nueva PAC que ve con incertidumbre.

–¿Cómo llega a la agricultura?

–Por circunstancias de la vida, porque mi padre falleció. Era algo que no quería ni a tiros, pero me tuve que agarrar a ello cuando tenía 29 años. Mi padre era del campo, mi abuelo también... Y ahora el único que sigue en la actividad agrícola soy yo. A base de palos, aprendí a sobrevivir y hasta ahora con la que nos viene encima con la nueva reforma de la PAC.

«En secano, el agua ha venido a pedir de boca; pero en los bancales de arroz ha sido nefasto»

–¿Qué es lo bueno y lo malo?

–Lo bueno es que te tiene que gustar el trabajo, lo malo es que depende de lo de arriba, de las subvenciones y de hacer bien el trabajo, hay que echar muy bien los números y hacer producciones elevadas para lograr una rentabilidad.

–Dice que le tiene que gustar, ¿a usted le gusta?

–Sí, ahora mismo no lo cambiaría por otra cosa.

–¿Ha sido el año más difícil?

–Es que no se trata de un año, el balance se saca de cinco años y entonces depende de muchos factores. Actualmente, los costes han crecido una barbaridad. Los abonos están subiendo, también el gasoil, los fitosanitarios, la luz... Todo se va encareciendo y nuestros productos siguen prácticamente igual. Las facturas vienen y hay que pagar, pero si no vendemos, ¿de dónde lo sacamos?

–Además de cereal, ¿qué cultivos tiene?

–Olivo, arroz y maíz, pero también colza o garbanzo. Mucha variedad porque si un palo te va mal, te tienes que agarrar a otro.

–¿Cuál le ha aportado mayor rentabilidad?

–Ahora mismo, la colza. Tuve 56 hectáreas sembradas y, aunque no salió una producción como otros años, el precio acompañó. De hecho, se vendió más caro de lo que se esperaba. Es ahora mismo lo más rentable en un secano en los precios que está ahora.

–¿Y como arrocero?

–Pertenezco a Orellana y al Zújar, no he podido sembrar arroz. Lo he dejado en barbecho y lo que tenía en el Zújar, que era maíz a goteo, lo he sembrado de garbanzo por no arriesgarme.

–¿Cómo ha rendido el garbanzo?

–De kilos no ha salido bien, también el maíz ha estado flojo porque el año ha venido mal para todo, tanto por la sequía como por las altas temperaturas. El calor ha provocado una gran merma en la producción de muchos cultivos este verano.

–¿Preocupa más la sequía o la nueva PAC?

–Se van a dar la mano. Ambas son ahora mismo las enemigas de la agricultura. Son las mayores preocupaciones que puede tener el agricultor este próximo año. En el caso de la PAC, el problema es que esas decisiones no se deben tomar en un despacho, esos señores tienen que salir al campo y ver la situación.

–Se pedía agua, pero ¿cómo han afectado estas últimas lluvias?

–En las tierras de secano, el agua ha venido a pedir de boca para muchos cultivos; pero en los bancales de arroz ha sido nefasto. A ver ahora cómo se comportan los seguros, otra incertidumbre más.

–Como arrocero, ¿qué perspectivas hay para 2023?

–No va a ser una campaña normal, pero yo no estoy interesado en echar arroz y regar porque no sabemos cómo vamos a ganar más viendo los costes. Es una incertidumbre, sembrar o no sembrar, no sabemos de qué manera nos vamos a arruinar. Aunque llueva, tendría que hacer muchas cuentas para sembrar arroz el próximo año.