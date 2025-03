«Hasta hace unas semanas no sabía si podría plantar tomate»

Ha mamado el campo desde que era niño, por eso, cuando cumplió la mayoría de edad, tuvo claro que su lugar estaba en la agricultura, ... siguiendo los pasos de su padre y su abuelo. Y no se arrepiente de ello aunque, viendo las dificultades hídricas de este año, ha tenido que replantearse los cultivos para seguir adelante. Desde hace varias semanas y hasta mediados de mayo, estará dedicado a plantar tomate en la zona de Valmojado, junto a la ermita de la Aurora.

–¿Qué está diferenciando a esta campaña de otras?

–He tenido que reducir superficie de cultivo de riego a consecuencia de la sequía. Ha sido un 25% menos de superficie de tomate la que he plantado entre varias parcelas, y he renunciado al resto de cultivos que pongo habitualmente para destinar toda el agua que den para un sobrecultivo. Otros años, también ha tenido maíz y arroz, pero había que elegir, porque el año es una absoluta incertidumbre.

–A estas alturas de la campaña, otros años los campos tienen más plantas de tomate.

–Vamos con una semana o diez días de retraso sobre otros años. Ten en cuenta que no se sabía si se podría o no sembrar, no nos decidíamos a encargar la planta. Y en los semilleros había esa misma duda, por lo que la planta ha entrado en semillero más tarde y también ha salido con retraso a campo. Son plantones de los semilleros de la cooperativa San Isidro, de la que soy socio, y afiliado también a la asociación Agryga.

–¿Cómo has vivido esa incertidumbre?

–No tenía claro si iba a poder sembrar algo. Si no llegan a autorizar nada de riego, está claro que no habríamos podido iniciar campaña. No han sido semanas fáciles.

–¿Qué alternativas se barajaban?

–Las que vamos a tener que plantearnos en las tierras en las que este año no habrá riego, como es cereal de invierno, girasol o dejar las tierras de barbecho.

–¿La reducción en la superficie afecta a la mano de obra?

–Por supuesto, ahora mismo tengo una cuadrilla con cuatro personas, pero en un año normal habría tenido un par de ellos más. Por lo tanto, la sequía también está afectando al empleo y mucha gente no trabajará o ha empezado a hacerlo más tarde que otros años.

–Al menos, contamos con una mejora en el precio por tonelada respecto a la campaña de 2021

–Aunque haya mejorado el precio del tomate en la contratación, que este año nos era más favorable, el problema ha venido cuando nos han subido todos los insumos y nos hemos quedado peor que el año pasado que el precio de la tonelada era inferior. Cuando se hizo la contratación no se contaba con la exageración de la subida que ha habido en todo. Es escandaloso el precio de los combustibles, de los fitosanitarios, abonos y electricidad. Hay productos que han subido un 100%, por lo que aumentar un coste el doble que otro año, es no hacerlo casi inviable.

–¿Qué necesitáis para que la campaña vaya perfecta?

–Si caen algunos chuchascos no pasa nada, pero como ahora se empiecen a llenar los pantanos, malo. Esta es una planta de verano y la lluvia abundante puede haría que proliferaran las enfermedades.