Durante años, su padre fue guarda de la finca Macarra, donde comenzó su contacto con la agricultura. A la ganadería llegó más tarde, primero con ganado manso y ahora con reses bravas. Disfruta más del campo que de la plaza y por eso tampoco se va a jubilar aunque ya le toca.

–Usted se define como una persona de campo.

–Más de campo que las amapolas [ríe]. Me críe en la finca, pues mi padre fue durante muchos años guarda de Macarra, entre ganado, y encima me enamoré y me casé con otra persona más de campo todavía.

Inicios «Utilizamos el dinero de la manzana de la boda para comprar varios animales»

–¿Cuándo comenzó su andadura como ganadera?

–Después de casarme, al año siguiente. Utilizamos el dinero de la manzana para comprar varios animales, en 1983, iniciando así nuestra propia ganadería. Tres o cuatro vacas, dos cerdos,… y hasta ahora. Eso sí, empezamos con mansos y después cambiamos al bravo, a pesar de que se trata de un ganado más complicado, sobre todo porque lleva el doble de papeleo.

–¿Por qué decidieron hacer este cambio?

–Porque a mi marido, Juan José Cano, que además quiso ser torero pero no le dejaron, siempre le gustó el ganado bravo. Tuvimos la oportunidad y en 2000 iniciamos esta andadura. Seis años después falleció en un accidente y me hice cargo de todo. Ahora la ganadería se llama Herederos de Juan José Cano.

–¿Cómo fueron esos primeros años en solitario?

–Muy difíciles, con muchos nervios, sobre todo los dos primeros. Lo veía todo muy difícil, pero con la ayuda y ánimos de mis hijos Aroa y Juan José, conseguí salir adelante. También me ayudó mucha gente, sobre todo un buen amigo de mi marido, que siempre acudía a la hora de los tratos de la venta. A veces nos preguntaban si venderíamos la ganadería, pero pronto vimos claro que lo más difícil ya lo habíamos hecho y que debíamos seguir adelante.

Machismo «Un señor vino a comprarme ganado, al verme dijo que no trataba con mujeres y se fue»

–¿Cuantos animales tiene en la actualidad?

–Entre vacas, toros y novillos, 245. Los tenemos en Rincón de Romangordo, una finca muy bonita en la que ya llevamos 30 años.

–¿Con ganas de jubilarse?

–Ya debería estarlo, pero no me dejan [ríe]. Tengo 65 años, pero mis hijos me animan a que no lo haga. Me dicen que siga, que en casa no voy a tener nada que hacer. Además, ahora también está más en el campo Juan José.

–Comenta que donde de verdad disfruta de los animales es en el campo, no en la plaza.

–Así es. El ganadero que trabaja el campo, que da de comer a sus animales, no disfruta viendo como torean en la plaza al animal que ha criado. Disfruta viéndolo en la finca, bien alimentado, corriendo, sano… nos recreamos incluso viendo como comen.

–¿Ha sufrido machismo en su trabajo?

–Sí. En el mundo del toro hay mucho machismo, va cambiando, pero todavía hay bastante. Recuerdo que una vez vino un señor a comprarme el ganado y al verme me dijo que no trataba con mujeres y se fue.

Además, cuando voy a los tentaderos, y también en otras ocasiones, noto la diferencia del trato, si está mi hijo o no. Muchos prefieren dirigirse a él, aunque saben perfectamente que la ganadería es mía y que soy yo quién la he trabajado y la trabajo. Antes me afectaba más, pero ya me da un poco igual. Son ellos los que se tienen que adaptar.