Juan Pedro Hidalgo suma más de 25 años como agricultor, profesión a la que llegó por tradición familiar. Su padre también lo era y, al ... final, se quedó con la explotación. Más de dos décadas en las que se ha centrado sobre todo en el tomate de industria, maíz en regadío y cereal de secano. Es además vicepresidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), que hace unos días se pronunciaba sobre los precios del tomate.

–¿Con qué sensaciones avanza 2024?

–Eran malas al principio de año, principalmente por la sequía, pero por las informaciones que tenemos, parece que se va solucionando lo relativo al agua en el tema de regadío. Oficialmente no tenemos datos todavía, pero se entiende que puede ser una campaña normal para el regadío. Aunque tenemos otros problemas como el precio de los productos.

SEQUÍA «Oficialmente no tenemos datos todavía, pero se entiende este año puede haber una campaña normal para el regadío»

–Pese a la mejoría, se mantiene la optimización de recursos hídricos, ¿no?

–Sí, eso ha venido ya para quedarse. Además, tenemos dos años de experiencia en los que no hemos podido regar al 100%.

–¿Cómo fue en su caso?

–Dentro de las limitaciones de otros compañeros, mi explotación está en la comunidad de regantes del Zújar y aquí llevamos ya bastantes años con un sistema de riego y ahorro de agua. De hecho, mi explotación es 100% de riego por goteo, por lo que hemos tenido algo menos de limitaciones, aunque tampoco hemos podido sembrar todo lo que hemos querido.

–Es fecha de negociar precios para el tomate, ¿en qué punto están las conversaciones?

–Estamos en que no nos quieren pagar lo que pedimos y lo que es justo. Lo que no podemos es sembrar por debajo de los costes de producción, es imposible e inviable. Venimos también de una campaña en la que los rendimientos no han sido buenos, aunque había buen precio. No podemos comenzar de inicio aceptando precios por debajo de los costes de producción. Cada uno tiene que echar sus cuentas y, si al final de año tus números no salen, es porque no te están pagando lo que vale.

–Agryga habla de 175 euros por tonelada, ¿se está lejos de esa cifra?

–Ahora mismo sí. Este jueves manteníamos una reunión en la cooperativa San Isidro de Villanueva y, al final, todos los agricultores que producimos tomate aquí en la cooperativa nos hemos puesto de acuerdo y hemos planteado no firmar a los precios que nos están ofreciendo.

–Se plantean entonces no sembrar tomate.

–Exactamente, para algunas industrias.

–¿Qué precio se ha ofrecido?

–Algunas industrias nos están ofreciendo 130 euros por tonelada, 20 menos que en 2023.

–¿Cómo justifican desde las industrias esa propuesta a la baja?

–Nos dicen que el concentrado de tomate ha bajado y que no se puede pagar más. Pero lo que está claro es que a nosotros nos han sacado unos costes de producción de 145 euros por toneladas y entonces nosotros no podemos sembrar tomates por debajo de ese precio porque estaríamos trabajando por trabajar.

–Se puede llegar al precio que ustedes piden.

–Lo vemos complicado este año, pero sería lo lógico y lo normal que tengamos entre un 12 o un 14% de beneficio en nuestra explotación. Si desde el principio de campaña ya sabes que vas a perder dinero, no es muy lógico sembrar. Se pierde menos dinero estando parados