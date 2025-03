«El relevo generacional del campo es un gran problema»

Lleva una vida entregado al campo. De hecho, nació en el campo. Se trata de Jesús Torres. Recuerda que hacía la trashumancia con toda ... la familia. Iban andando y en bestias. Una vez que hizo la mili, se quedó en la finca Las Costerillas, en la zona de Jaraicejo. De aquello han pasado 50 años y todavía sigue en este lugar. Es la persona encargada de la explotación, que tiene vacas, ovejas y cabras, además de cerdos para consumo doméstico. «La vida ha cambiado. Antes no teníamos ni coche».

–¿Cómo ve el campo?

–Cuando nos jubilemos los que estamos ahora, creo que van a quedar muy pocos. El relevo generacional es uno de los grandes problemas del sector. Es cierto que es muy esclavo, pero vivo felizmente. Sin embargo, los jóvenes no lo quieren. El campo hay que trabajarlo 365 días al año. Si ha habido alguna fiesta, como Nochevieja o Nochebuena, a las 6 de la mañana estaba ordeñando a las cabras. Los jóvenes terminan el viernes y se despiden hasta el lunes. Eso no pasa en el campo. Hay que estar todos los días.

«Lo principal es que les guste el ganado, porque si no es así, es complicado. Insisto en que del campo se puede vivir bien»

–Pero se puede vivir de él.

–Yo vivo felizmente, mejor que si tuviera un buen sueldo en la capital. Además, me gusta y hoy en día tiene sus ayudas. Es cierto que han subido todos los precios, pero da para vivir. No voy a negar que también hay complicaciones.

–¿Por ejemplo?

–Una de ellas es el problema de las alimañas, como las zorras o meloncillos. Nos están apretando mucho y son animales protegidos. Me quitan 40 o 50 borregos en una paridera y dónde los reclamo, si nadie los va a pagar.

«Los animales hay que tenerlos bien cuidados y esa es la base. Así se puede tener la producción deseada»

–¿Cómo es la explotación que usted dirige?

–La explotación es para carne con las ovejas, las vacas y las cabras. De estas últimas también vendemos su leche. A partir de ahí, siempre he pensado que los animales hay que tenerlos bien cuidados y esa es la base. Así se puede tener la producción deseada. Los terneros y los corderos, últimamente, se venden a la cooperativa de Aldeacentenera. Antes vendíamos a unos intermediarios u a otros, pero no todos eran serios. Sin embargo, antiguamente, por ejemplo, en la feria de Trujillo iba a vender los animales y te dabas la mano y ese trato estaba cerrado y era duradero. Hoy en día no siempre pasa.

–¿Se ha perdido cierta seriedad?

–Creo que ahora hay bastante menos. Hay personas en las que se puede confiar pero hay otras muchas en las que no. Existe más picardía y si te pueden engañar te engañan. Antes no pasaba.

–¿Por qué trabajar, sobre todo, en los tres sectores?

–Para sacar dinero en el campo, hay que tener de todo. Se trata de tener más rendimiento. Lo que menos trabajo da es el vacuno y después las ovejas. Las cabras dan mucho trabajo, ya que hay que ordeñarlas mañana y tarde. Hay que recordar que este tipo de animales los tenemos en extensivo. De este modo, el producto es mejor y la leche es más natural. Tiene más calidad.

–¿Un consejo?

–Lo principal es que les guste el ganado, porque si no es así, es complicado. Insisto en que del campo también se puede vivir bien. Ya hay muchas comodidades. Es cierto que se puede ganar más dinero que en otros sitios, pero también hay que tener en cuenta que es mucho más esclavo que otros oficios.