«Nuestro relevo generacional es el más alto de la zona»

Este agricultor, natural de Jarandilla de la Vera, pide a la Junta de Extremadura que colabore con ellos para luchar contra el despoblamiento rural.

– ... Su padre se inició en la agricultura hacia 1980...

–Así es. Se dedicaba a los transportes y a la distribución de bebidas, pero estaba cansado y decidió cambiar. Compró una parcela de 16 hectáreas en la finca La Jara y comenzó plantando tabaco, sandías, pimiento... un poco de todo. Yo tenía seis años, y como todos los de nuestra época empecé a ayudar pronto. En cuanto podías con el botijo te transformabas en el aguador de la gente [ríe].

«Ahora solo cubrimos el 60% de los gastos. Si esto no se remedia, probablemente el año que viene no se cultive tabaco»

–¿Cuándo decide dedicarse al 100%?

–Estudié hasta Bachillerato y con 17 o 18 años vi que lo mío era el campo. Le dejé para irme a trabajar a la finca, porque lo que me gustaba era la agricultura. Y ahí sigo, con la explotación familiar.

–¿Sigue con aquellas 16 hectáreas iniciales?

–Que va, para nada, hemos ido ampliando y diversificando. Ahora tengo 150, de las que 100 dedico al cultivo del tabaco, 40 al pimiento y 10 en barbecho. Luego tenemos otras 80 de olivo superintensivo en Saucedilla y Casatejada, y 40 más en Tejeda, donde además gestionamos una almazara, El Tejar.

–¿Cómo ha evolucionado el cultivo del tabaco en estas cuatro décadas?

–Pues mira, del tabaco siempre se ha vivido bien, con sus problemas de siempre, pero funcionando. Ahora es cuando viene el problema gordo.

–¿A qué se refiere?

–A que los costes de producción han subido mucho, sobre todo el precio de la electricidad, de la que el tabaco es muy dependiente. Pero el precio de venta no ha cambiado apenas, no estamos cubriendo los costes de producción ni de lejos. Si no hay nadie que remedie esto, el tabaco se acaba, porque ahora mismo estaremos cubriendo un 60% de los gastos. O sea, que falta un 40% y el beneficio.

–¿Quién cree que podría solucionarlo?

–Las empresas deberían pagar más. El tabaco es un producto que ellos están vendiendo, y caro. Sin embargo, al agricultor solo nos llega entre 2,3 y 2,5 euros por kilo. Si esto no se remedia, probablemente el año que viene no se cultive tabaco.

–Usted forma parte de la Comunidad de Regantes Presa de Las Fraguas, donde además tienen un problema añadido...

–En los últimos 35 años, desde que se construyó la presa, no se ha invertido nada, y tenemos muchísimos problemas para regar. Estamos olvidados de la mano de Dios. Es lamentable, a pesar de que el arroyo Fresnedoso lleve mucha agua en invierno. Pero no se almacena, ya que carecemos de infraestructuras. Por eso estamos ahora con un proyecto muy importante para modernizar estos regadíos y hacerlos más eficientes.

–¿Cuándo ejecutarán este proyecto?

–Pues queremos hacerlo a la mayor brevedad posible. Sabemos que es una inversión muy importante, que no puede hacerse de un año para otro, pero no podemos dejarlo. Ahora es el momento de que las administraciones, como Confederación Hidrográfica del Tajo y Junta de Extremadura apuesten por nosotros. Máxime al tratarse de una zona donde se está dando un relevo generacional muy alto. De los 229 propietarios que cultivamos las más de 1.100 hectáreas de Las Fraguas, cerca de medio centenar son nuevas incorporaciones al sector. Se trata de jóvenes de menos de 40 años de edad que apuestan por esta zona, por el medio rural, y están invirtiendo en él. Es un porcentaje de jóvenes que no se da en ningún otro lugar. Por eso digo que la Junta debe apostar por Las Fraguas, ahora que tanto se habla del despoblamiento y de la España vaciada.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Navalmoral también debería hacer más caso a La Jara. Hay que tener en cuenta que es la única finca de regadío de su término municipal, en la que cada año se generan cerca de 400 empleos en temporada, además de los propietarios. Y eso son muchos puestos de trabajo.