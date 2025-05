«Este año no he puesto tomate por el coste de los insumos»

Antonio Sánchez se define como un agricultor de a pie, de esos que prácticamente aprendieron a andar en el campo. En su caso lo hizo ... acompañado por su padre, también agricultor, como antes lo fue su abuelo. Natural de Don Benito, del algodón que antaño cultivaba su padre ha pasado al almendro por el que apuesta de forma decidida. Mucho más este año en el que ha decidido no poner tomate, no por la sequía, sino debido a los altos insumos.

–¿Cómo fueron sus primeros pasos en el campo?

–Me nace por mi padre, que fue agricultor toda la vida, pero también por mi abuelo que fue agricultor. Son tres generaciones de una profesión que aprendí de pequeño, aunque entonces no me gustaba el campo e iba obligado con mi padre, pero siempre me llevaba aunque fuese para hacerle compañía. Me empezó a gustar después y poco a poco fui cogiendo más responsabilidad en el campo y me fue llegando más.

«Tengo parcelas en el Zújar en las que podría haber sembrado, pero los insumos son muy altos»

–¿Habrá una cuarta generación?

–Cuarta generación... No lo sé, es difícil saber por dónde pasará el futuro. Es complicado garantizar ese relevo generacional.

–¿Qué cultivos trabaja?

–Mi padre hace muchísimo tiempo hacía algodón, maíz, arroz y olivo. Ya el algodón por esta zona no se lleva, también dejé el maíz y el arroz, después incluso llegué a implantar yo nuevos cultivos como el tomate o el almendro.

–Este año la situación es complicada.

–Excepcionalmente, este año no he llegado a poner tomate tanto por la escasez de agua que sufrimos como por, principalmente, los altos insumos que tiene el cultivo. Tengo parcelas en el Zújar en las que podría haber sembrado, pero los insumos son muy altos y no le veo la punta este año al tomate.

–Esos insumos se suman a la sequía.

–Lo importante es el agua, es nuestra prioridad y ojalá llueva para que se llenen los pantanos, pero no hay que perder de vista los insumos que habrá que ir barajando. Pero creo que la próxima será la campaña más complicada del campo, más difícil que esta.

–¿Cómo se presenta la campaña?

–La campaña del cereal creo que va a ser de las mejores que hemos tenido de la historia, por no decir la mejor. Tiene buenos precios, insumos medianos... Es un cultivo que puede ser este año el mejor, pero es cierto que lleva muchos años fatal y ya tocaba después de una temporada larga. Para el tomate creo que será el cultivo más difícil de llevar a buen fin. El olivo ha tenido muchos abortos por las altas temperaturas, por lo que será un año regular, después de un buen año.

–¿Por qué la apuesta por el almendro?

–En esta zona se apuesta por el almendro, principalmente, porque se han hecho nuevas variedades con una floración más tardía y a la hora del cuaje las heladas no nos quitan producción. También se cuenta ahora con variedades muy fuertes de producción y en zona de riego dan una cantidad importante de almendra, algo que con los precios que tienen ahora hace que sea un cultivo competitivo. El mercado que marca el precio del almendro normalmente es Estados Unidos, por el momento, se mantiene bastante bien.