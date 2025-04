Por tradición familiar, como muchos otros, Carlos Gutiérrez de Tena Ramos se dedica desde hace más de 20 años a la agricultura. Lo hace junto ... a su hermano y hoy, con 40 años, afronta la que espera que sea una campaña más productiva que la del 2023. Sin embargo, la negociación de los precios del tomate ya ha supuesto un primer varapalo.

–¿Desde cuándo se dedica a la agricultura?

–Soy agricultor de toda la vida. Pasé la infancia en el campo y desde que cumplí los 18 años, todos los días, ya de forma más profesional. Mi padre, mi abuelo y toda la familia se han dedicado al campo, ahora estoy yo junto a mi hermano.

–¿Qué cultivos tienen habitualmente?

–En secano hacemos trigo, cebada, triticale y barbecho; en regadío, trigo, algo de cebada este año también, maíz y tomate.

–¿Cuántas hectáreas serían?

–Hablaríamos de unas 200 hectáreas con cultivos muy diversos.

–¿Cómo afrontó la situación del pasado año?

–Fue una catástrofe. Mal por las altas temperaturas que hicieron que la planta se asfixiara y no pudiera respirar; y luego la falta de agua que tuvimos impidió que pudiéramos sembrar lo que quisimos.

«Nos estamos quedando sin herramientas para la desinfección del suelo y es inviable con las que nos dan»

–Siendo además su único medio de subsistencia.

–Exacto, para nosotros es nuestra forma de vida: campo, campo y campo. No tenemos otro medio de ingresos.

–¿Qué pudieron sembrar?

–En el canal del Zújar, donde tenemos la mayoría de parcelas de regadío, el 60% de tomate y algo de maíz, pero poco. Hubo que dejar parcelas sin sembrar.

–Después de un año con el 2022, ¿cómo se afronta esta campaña?

–Hemos estado peleando por los precios, pero no hemos llegado al precio óptimo y no sabemos cómo se desarrollará; va a depender de los insumos porque es un precio bajo, porque no se puede arriesgar tanto para ganar lo mínimo. Los agricultores pedíamos 166 euros por tonelada y se ha cerrado en 150, muy por debajo de lo que queríamos. Yo no voy a sembrar todo el agua que tenga de tomate porque no lo veo atractivo, dejaremos trigo y cebada para otro año porque ya tienen los gastos hechos.

–¿Serán muchos los agricultores que piensen así?

–Sí, sobre todo del maíz, que no van a enterrar cereal para sembrar maíz.

–¿Qué puede pasar con la industria del tomate?

–Como no se mire por el tomate, al final, desaparecerá. Además, nos estamos quedando sin herramientas para la desinfección del suelo y es inviable con las que nos dan.

–¿Y en cuanto al agua?

–Ha acompañado algo. En el Zújar parece que se hará una campaña normal, pero en Orellana no, al menos, de momento. Hace falta que la primavera sea generosa y el verano fresco.

–Hablamos de precios, de insumos y de agua; otro problema es el relevo generacional.

–No hay. Creo que en Villanueva es donde más hay, pero cada vez menos. Es fácil saber la razón, no hay rentabilidad. A mí mi padre me apoyaba para que fuera agricultor, yo ahora no se lo recomendaría a nadie y si se tiene que empezar de cero, ya es inviable.