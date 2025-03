«El precio final de la paja ha subido casi un 40%»

El trujillano Fructuoso Román es buen conocedor del sector. Lleva dedicado a él 15 años. Su actividad profesional está centrada en la compra y venta ... de leña, así como de paja y forraje para los animales. Procura que no haya intermediarios, para que no encarecer el precio. Dispone de una clientela fija en la comarca trujillana y alrededores.

–¿Dónde compra esa paja?

–Va en función de la campaña y según haya ido el año. Unas veces cargas en la zona de Badajoz y otra por Toledo o Guadalajara. Buscas el mejor precio para que al ganadero no le cueste caro. El problema este año son los costes de transporte y de producción, que han sido mucho mayores a ediciones pasadas. El precio final ha subido casi un 40%. No ha habido más remedio. No es que lo encarezca yo, es que ya se compra caro. Si el gasoil te sube, no puedes hacer otra cosa o te arruinas.

«España está exportando mucha paja al extranjero. Como sigamos así, en próximos años, nos va a hacer falta»

–Con la sequía existente hay menos comida en el campo, ¿eso le beneficia?

–No, eso no es bueno. El ganadero necesita un respiro. Tiene que tener el aliciente de que el ganado se alimenta por sí solo del campo. Si no se tiene eso, sigue tirando del bolsillo y, al final, el ganadero se termina arruinando. En ese momento, llegan los impagos y los problemas. La sequía no es buena para nadie.

–¿Su época fuerte es el verano?

–La tengo todo el año porque las fincas están muy masificadas por el tema de los arriendos. Si no es por unas cosas es por otras, pero no paramos.

–Una de las características de su trabajo es el trato continuo con las personas.

–En nuestro caso, son tratos muy familiares, con una gran confianza. El final, intentas hacer una gran amistad con los clientes. En este sentido, prefiero que sean de aquí alrededor, porque conoces al personal.

–¿Los proveedores son siempre los mismos?

–Yo ya tengo localizados a mis proveedores, pero siempre buscas algunos más, porque son productos que se acaban. Este año, tenía que haber en algunos sitios y ya se han acabado. Este hecho va unido a que España está exportando mucha paja al extranjero. Como sigamos así, en los próximos años nos va a hacer falta. Además, si sigue lloviendo, vamos bien, pero si no llueve, la cosa se presenta muy mal.

«Hay una locura con la leña y no hace frío. Se vende mucho, porque sale en la televisión que sube el gas, la luz y el gasoil»

–¿Cómo funciona el negocio de la leña?

–Por un lado, nos dedicamos a comprarla a ganaderos, que también lo hacen por la alimentación animal, que cortan las encinas para podarlas. Por otra parte, hay fincas que las trabajamos nosotros. Las podamos y las dejamos limpias. No les cuesta y te pagan en madera. Tanto el tema de la leña, como del campo con la paja, depende del tiempo. Unas veces tienes más beneficios y otras menos. No suele haber términos medios. Ahora, curiosamente, hay una locura con la leña, en una época que no hace frío. Se vende mucho, porque sale a la televisión que sube el gas, la luz y el gasoil. Eso provoca que la gente se gaste el dinero y tenga el producto. Por tanto, a más demanda, suben los precios. Todo por el miedo de la televisión. Con la leña suelo trabajar con almacenes no muy grandes. Últimamente, ha salido como cliente alguna residencia de ancianos, debido a la subida del gas.