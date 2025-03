«Nuestro pistacho es muy apreciado en el mercado»

Carlos Suarez es nacido en Leganés, pero extremeño de adopción, por su vínculo familiar con Garvín de la Jara y porque en la región se ... enclava su empresa, Nuevos Cultivos Agrarios, dedicada a la producción y procesado de pistachos.

–Lleva años vinculado al sector agropecuario, pero a miles de kilómetros de aquí...

–Así es. Aunque nací en Leganés (Madrid) y sigo viviendo allí, mi familia es de Garvín y por ello estoy muy unido a este pueblo, donde además me inicié en el cultivo del pistacho. Pero he residido fuera de España durante bastante tiempo. Soy ingeniero agrónomo y he trabajado en cooperación internacional diez años, en el Comité Internacional de Cruz Roja, en países como la República Democrática del Congo, Filipinas, Yemen y Venezuela, entre otros.

–¿Cómo y cuándo surge el cambio y decide regresar?

–A través de un amigo que ya trabajaba en ello. Le escuché hablar y me puse a estudiar el asunto. Vi que se trataba de un cultivo viable para ciertas zonas de Extremadura. Primero empecé a hacer injertos con la variedad cornicabra y luego me decidí a plantar. Eso fue en el año 2015 y en el 2016 ya tuve mi primera cosecha.

–¿Cómo ha evolucionado la explotación y la producción en este tiempo?

–Pues la verdad es que muy bien. Por lo que respecta a lo agrícola, al cultivo, empecé plantando doce hectáreas en Garvín, a las que en estos años se han unido otras 114, que gestionamos a través de otra sociedad de la que Nuevos Cultivos Agrarios es partícipe. Empecé a experimentar con la variedad cornicabra, pero ahora la que utilizamos es el híbrido americano UCB. Como vimos que iba bien, a las pocas máquinas que tenía al principio incorporé otras nuevas, importadas de países como Irán, Turquía y, principalmente, Estados Unidos. De forma paralela ha crecido la plantilla, pasando de los cinco trabajadores iniciales a los 32 actuales, así como la producción, que de las 100 toneladas que tuvimos el primer año hemos pasado a las 1.000 del último.

–Y con vistas a seguir creciendo...

–Sí. Ahora estamos gestionando la apertura de nuevas instalaciones en Cazalegas (Toledo), que al menos al principio simultanearemos con las existentes ya en Navalmoral de la Mata, con las que esperamos alcanzar las 5.000 toneladas anuales y los cerca de medio centenar de empleos directos.

–Con la situación actual... ¿Es el pistacho un cultivo rentable?

–Sí, sin duda. Es cierto que durante años ha habido un poco de 'boom', de burbuja, pero eso ya ha pasado y sigue siendo rentable. Si el agricultor hace las cosas bien, puede sacar cuatro euros por kilo, y la producción de una hectárea viene siendo de entre 1.500 y 2.000 kilos, con unos gastos de mantenimiento bajos que dejan bastante margen.

–¿Dónde vende su producción?

–Entre el 60 y el 70% lo vendemos en el resto de países de la Unión Europea, y el resto se queda en España. Fuera no, porque los americanos y los iraníes tienen copado el mercado. No obstante, nuestro pistacho es muy apreciado en los nuevos mercados, tiene buen tamaño y mejor sabor.