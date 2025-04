Alejandro Gutiérrez de Tena terminó hace 9 años sus estudios universitarios que iban a encaminar su vida laboral, sin embargo, terminó trabajando en el campo, ... con lo que había crecido y que le entusiasmaba todavía más que su formación.

–¿Cómo empieza en la agricultura?

–Empecé de manera profesional hace 9 años, aproximadamente, porque acabé la Licenciatura de Geografía y Ordenación del Territorio, además de un ciclo superior de Desarrollo Urbanístico, y de lo mío no había nada, sobre todo con la crisis de la construcción, ya que yo me dedicaba sobre todo a obra civil y se quedó casi todo paralizado. La agricultura era algo que tenía en casa, era mío y había tradición familiar y me decidí por echarme al barro junto con mi hermano como socio. Nos pusimos a trabajar; era también una vocación y me gustaba casi más incluso que lo que había estudiado. Era una parte de mi vida ya desde joven, sobre todo en verano, y era también algo que sabíamos hacer.

«La gente joven es inteligente, no se va a meter en algo que no le vaya a valer para sobrevivir» RELEVO

–¿Cómo es ahora el día a día?

–Es la época de la cementera principalmente, tiempo sobre todo de cebada en el secano, hemos terminado hace algún tiempo con el trigo y la colza, algún cultivo biocida por si se pudiese sembrar tomate si hay agua para el regadío este próximo año. Es época de levantarse un poco más tarde que en verano, pero para las 8 empezamos ya con las tareas de sembrar, arar, curar... Para las 6.30 más o menos se acaba. El invierno siempre es un poco más relajado, aunque se aprovecha para poner a punto algunas herramientas para que cuando llegue lo más duro esté todo preparado. Las perspectivas de regar este año están mal, entonces, tenemos que sembrar incluso lo que tenemos de regadío con secano por si no se puede regar, tener algo preparado.

–La colza no es muy habitual en esta zona.

–En el cultivo lo que cuenta es si es económicamente rentable o no. Por ejemplo, la colza sí lo fue el año pasado, pero en esta zona no se plantó prácticamente nada. Han sido producciones medianas y se pagó bien; intentas siempre poner algo rentable, pero con los insumos y que ahora están empezando a bajar los precios, las perspectivas no son halagüeñas. Plantas colza también porque es una buena alternativa para aprovechar recursos que tiene el terreno de riego y porque hay problemas fitosanitarios que no podemos tratar por políticas de la Unión Europea y son cultivos menos agresivos con la tierra, tienen raíces pivotantes, cogen nutrientes que tiene el terreno que no se aprovechan del todo y hace como de drenaje natural para la finca, te ahorras un pase de fondador, por ejemplo. Pero se hace porque el precio está alto y es rentable, pero si baja demasiado, dejará de serlo. Sé que históricamente se cultivaba por aquí y se dejó de cultivar, no sé la razón. Pero sí me lo decía mi padre. Ahora es como si estuviera volviendo, pero es por eso, por la rentabilidad como cualquier otro cultivo.

–Usted es parte del relevo generacional, ¿cómo ve el futuro?

–Las perspectivas son fatales porque al final si tú te dedicas a algo, quieres ganar dinero y que sea económicamente rentable. Si no lo es, nadie se va a dedicar a esto y más a un trabajo con tantísimo sacrificio, te tiene que gustar porque le tienes que dedicar muchas horas y hay que profesionalizarse muchísimo para dedicarse a ello. Las inversiones son tan bestiales y los márgenes tan pequeños que si cometes un error, puedes ir a la quiebra. Es jugártela mucho para sacar poco. La gente joven es inteligente, no se va a meter en algo que no le vaya a valer para sobrevivir. La Junta te da ciertas ayudas, pero también es cierto que los requisitos son muy grandes y la inversión es mucho mayor que lo que te vayan a dar. Es muy difícil que se pueda incorporar una persona que no venga por tradición familiar, porque no tiene por dónde empezar, ni maquinaria, ni tierras. La inmensa mayoría de los cultivos no son rentables actualmente.