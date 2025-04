«Los pequeños productores deberíamos estar unidos»

Tras cultivar tabaco, pimiento y tomate, hace 18 años decidió cambiar a los olivos, comercializando su propio aceite de oliva, que ya ha recibido diversos ... reconocimientos por su calidad.

–En qué centra su actividad exactamente?

–Bueno, en la empresa familiar nos dedicamos a varios sectores. En el caso del agrícola, producimos aceituna y nuestro propio aceite de oliva, que luego comercializamos.

–No obstante, su dedicación al aceite es relativamente reciente...

–Así es. Con anterioridad tuvimos tabaco, pimiento y tomate, en la finca que fue de mis padres y mucho antes de mi abuelo. Llegamos a cultivar unas 15 hectáreas, pero decidimos cambiar. Por un lado, el tabaco no pasa por su mejor momento y no veíamos mucho futuro. En cuanto al pimiento, era difícil obtener beneficios, mientras que con el tomate solo estuvimos cinco o seis años. Los precios empezaron a bajar. Aunque las tierras son buenas, no éramos bastantes agricultores para poder comercializarlo bien. Así que optamos por los olivos.

–¿Por qué?

–Después de estudiarlo entendimos que podía ser rentable. Pero es a la larga, no da beneficios inmediatamente ya que se trata de una planta de crecimiento lento. Piensa que hace 18 años plantamos lo árboles, hasta cuatro después no empezamos a tener cosechas, y hasta los ocho o diez no alcanzas producciones más o menos óptimas. Los primeros años, como yo digo, sacas aceite para hacer un huevo frito [ríe].

«De forma conjunta podríamos comprar maquinaria de forma conjunta, negociar precios o ir a ferias» UNIÓN

–Sin duda serían años difíciles...

–Claro, es que a ver quién soporta varios años con muchos gastos y sin apenas ingresos. Para el pequeño agricultor no es fácil. Además, es muy importante que cuando empieces a recolectar tengas ya toda la maquinaria necesaria, principalmente los vibradores, si quieres tener beneficios. Primero porque la mano de obra es cara y segundo porque necesitas mucha y no encuentras gente que quiera trabajar en esto.

–Fácil no parece...

–No. Por eso siempre digo que los pequeños productores de aceitunas deberíamos estar unidos para, por ejemplo, poder comprar maquinaria de forma conjunta, negociar precios o ir a ferias. Algo que sí ocurre en otros cultivos, como en el tabaco, que cuentan con grandes cooperativas, no sucede en este. Creo que la Junta de Extremadura debería hacer algo para facilitar que estemos más unidos y nos conozcamos entre nosotros.

«Vendemos a establecimientos de Castilla la Mancha y Extremadura. También en Portugal y Brasil» EXPORTACIONES

–¿Qué producción tiene actualmente?

–5.000 olivos en la finca de Palancoso, que nos dan entre 200.000 y 240.000 kilos de aceituna. Una parte la recolectamos en verde y comercializamos con la marca Aceite Corisco, mientras que la otra la cogemos ya madura, en este caso con la marca Corisco Arbeoliva. Las dos son del mismo árbol, con la diferencia que la primera tiene más cuerpo, más frutado. He de destacar que todo el proceso es en frío, por lo que solo nos rinde en torno a un 8% la primera y un 10% la segunda, mientras que en otras explotaciones alcanzan un 20 o un 25%. Lo hacemos así porque optamos por calidad en lugar de cantidad.

–¿Dónde venden su producción?

–Servimos a establecimientos de Castilla la Mancha, Extremadura, y también hemos realizado envíos a Portugal y Brasil. También lo vendemos en la Estación de Servicio Torreseca, la gasolinera que también gestionamos en la carretera de Jarandilla.