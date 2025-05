«El objetivo es que las figuras maten tus animales»

Rafael Fuentes es el mayoral de la ganadería El Tajo y La Reina, de Joselito, situada en la finca San Juan de Piedras Albas. Cuenta ... con vacas mansas y bravas para la lidia, además de los machos de casta, erales, añojos y utreros.

–¿Cuándo comenzó a trabajar con reses bravas?

–Comencé a los 16 años en El Torreón, ahora propiedad de César Rincón. Allí me tiré casi dos décadas. Después, vine a trabajar con la ganadería de Joselito y hasta ahora. Ya llevo en esta explotación 17 años de mayoral. No obstante, llevo en el campo toda la vida. Aprendí bien el oficio porque tuve buenos maestros.

«Llevo en el campo toda la vida. Aprendí bien el oficio porque tuve buenos maestros»

–¿Cómo es su trabajo?

–Comenzamos todas las mañanas a las siete. Ahora, como es de noche, utilizamos las luces de los tractores y vamos haciendo la mezcla de los toros, que va con paja con pienso. Lo repartimos en una hora. Luego echamos de comer a las vacas, con maíz y paja. Vamos viendo si hay algún animal malo, si alguna vaca ha parido, si hay que poner algún crotal. También hay que tener en cuenta el agua que ha caído, que es muy buena para el campo, pero para los becerros que han nacido no es tan buena, porque pueden enfermar.

–Hay que saber un poco de todo.

–Claro. Si enferman los animales, hay que pincharlos o ponerlos el gotero. Es el día a día. Con las últimas lluvias, se ha desbordado el río Tozo y se ha llevado dos o tres kilómetros de alambrada. Ahora, hay que arreglarlo. También es cierto que el agua hacía mucha falta. Además, no ha hecho, hasta ahora, frío. Los animales no sufren y están gordos.

–¿Cómo está el sector de la ganadería brava?

–En la zona, hay ganaderías que están a un buen nivel. En lo que respecta a nosotros, siempre hemos lidiado en plazas de primera. Hemos estado en Madrid y queremos dar otra corrida de toros al año que viene. También hemos estado en Valencia y en Málaga, por ejemplo. En Francia tenemos muy buen cartel.

«Tienes que tener mucho cuidado para que no tenga ningún roce o se les parta un pitón. Si pasa eso, has estado cuatro años criando un toro que ya no sirve»

–¿El objetivo es torear en plazas grandes?

–El objetivo es que las figuras maten tus animales. Si te piden los toros, puedes ir a plazas grandes y es lo que da más dinero. Como el tema del toro bravo está parado, si te sale con calidad y buenos, las figuras, que son las que mandan, lo van a pedir. Evidentemente, también se venden para otras plazas, pero dan menos dinero. El problema es que se ha matado mucha vaca de casta con la crisis. Entonces, los veedores dicen que quedan pocos toros en el campo. Recuerdo que los animales de casta hay que darlos de comer durante cuatro años. El objetivo es que se lidien en plazas buenas para que tengan el valor deseado. Cuesta mucho mantenerlos.

–¿Es el mismo tratamiento a bravos que a los mansos?

–El trato en el campo es prácticamente igual. El problema es cuando tienen que estar dentro de los corrales o para embarcarlos o para saneamientos. Tienes que tener mucho cuidado para que no tenga ningún roce o se les parta un pitón. Si pasa eso, has estado cuatro años criando un toro que ya no sirve.

–¿Ese cuidado se aprende?

–Hay que mamarlo desde pequeño. El animal, cuando te mira, te tienes que adelantar a lo que vas a hacer. A partir de ahí, comienzas a conocer cómo actuar. Un buen mayoral ya sabe lo que tiene que hacer. Realizamos todo el manejo se hace a caballo.