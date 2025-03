«La mayoría de ganaderos está abandonando el cebo»

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS ABERTURA. Miércoles, 6 de julio 2022, 09:16 Comenta Compartir

José Manuel Ruedas Izquierdo posee una explotación de ganado vacuno en el término municipal de la población cacereña de Abertura. En un principio, también tuvo ... ovino, pero al final decidió apostar solo por vacas. Comenzó en este mundo por tradición familiar. Aunque trabajó en otros lugares, «con el tiempo, me di cuenta de que me interesaba más explotar lo mío, que no estar en otro sitio», añade.

–¿Hacia donde van el ganado? –Mi ganado está dedicado para carne. Lo vendo a unos cebaderos de Barcelona. Yo mantengo los terneros hasta seis meses aproximadamente y luego van a unas explotaciones de esa empresa cárnica catalana para cebarlos. Llegamos a esta empresa por corredores y personas que visitan la zona. Hay que recordar que nosotros vendemos a los que mejores condiciones nos dan. Yo, también tengo cebadero, pero hace tiempo que no lo utilizo, porque dejó de ser rentable. Además, al precio que están los piensos, se hace muy complicado. Prueba de ello es que la mayoría de ganaderos particulares está abandonando el tema del cebo. «Lo que hago es sembrar para heno. Los animales con un buen heno no necesitan más la mayoría del año» –¿Cómo está la situación? –La situación de los precios de los animales no han bajado. El problema es que toda la materia prima, así como el gasoil, ha subido casi el doble. –Por tanto, ¿cómo ve el futuro? –Lo veo mal, sobre todo para las personas que están comenzando o quieren comenzar. El año tampoco ha acompañado, porque es muy seco y cada año es más seco. Todo parece que está en contra. Me acuerdo mucho de la gente joven que se quieren iniciar en la actividad agraria. Si no tienen una finca de su familia o el apoyo económico de esos familiares, es prácticamente imposible comenzar. Hay que invertir y mucho dinero. –También se dedica a cultivo. –Tengo cereal. Me ahorro mucho dinero porque siembro para recoger en verde. Lo que hago es sembrar para heno. Los animales, con un buen heno, no necesitan más, la mayoría del año. Eso sí, a las vacas paridas les ayudo con algo de pienso. Tengo comederos grandes y les hecho paquetes muy grandes. Así, comen lo que quieren. «Si lo tienes bien montado, no supone tanto ejercicio físico como hace unos años, como en la época de mis padres» –Sembrar no da tanto trabajo. Es más como te venga el año. Es preparar la tierra, hacer un buen barbecho. Yo siembro una mezcla de avena con una variedad de trigo, llamada 'triticale'. Vas buscando un cereal que te dé kilos y volumen. Eso lo cosecho en verde y lo empaco en verde. Así dura más y tiene más proteínas. Todo lo que cosecho es para consumo de mi explotación. De hecho, cada año, siembro un poco más, porque cada año tengo algún animal más. Esta zona es más para verde que no para seco. También todo depende del tiempo. –Lo mejor y peor del campo. –Lo mejor es que eres autónomo y no dependes de horario, no tienes jefe. Si lo tienes bien montado, no supone tanto ejercicio físico como hace unos años, como la época de mis padres. Ya por suerte lo tenemos bien mecanizado. Unos años te compensa porque tienes más beneficios en relación a otros algo peores. Lo peor es que es sacrificado porque no tienes tanto tiempo libre, como en una empresa que tiene sus vacaciones. Además, cada vez que te quieres ir, siempre tienes que buscar a una persona. También tienes bastantes bajas, aunque hay que contar con ellas. Es un dinero invertido que no se recupera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión