«Nosotros somos quienes llenamos las neveras»

Jorge Fernández optó por no emigrar y quedarse en su pueblo y, aunque no se arrepiente, sí lamenta que no se valore lo suficiente al ... sector primario.

–Comenta que lo suyo es vocación. Tiene 46 años y le viene desde muy temprano...

–Así es. Mis padres también tenían vacas, además de cultivar tabaco en una finca de Castañar de Ibor. A mí siempre me ha gustado el campo e iba a ayudar desde muy pequeño. Sobre todo las vacas. Por eso sigo dedicándome a esto, mientras que la mayoría de la gente de mi edad se iba buscando la vida en otras cosas, o fuera del pueblo. Yo decidí quedarme en el pueblo. No sé si acerté, pero de momento sigo aquí, y estoy contento porque como he dicho, es lo que me gusta.

–¿Cuándo se hizo cargo de la explotación?

–Pues hará unos once años, cuando tenía unos 34 o 35. Mis padres se jubilaban, mi hermana vive en Madrid... así es que me encargué de seguir con la ganadería, por que lo del tabaco me gustaba menos. Además, en la zona donde mi padre lo cultivaba suele haber problemas para regar y el tabaco es algo que precisa de más mano de obra. Para mí seguir con las vacas era más fácil, además de que es lo que realmente me gusta. Eso sí, de unas 30 cabezas que tenían mis padres, yo he aumentado hasta las 70 porque los márgenes son muy ajustados y a la hora de dedicarte exclusivamente a una cosa debes optar por ampliar si quieres que sea más o menos rentable, aunque no es fácil.

–¿Por qué?

–Por los márgenes, que cada vez son menores. Aunque pueda parecer que todos los ganaderos decimos lo mismo, lo cierto es que es la realidad. Si en los últimos años la carne ha subido, por poner un ejemplo, un 20%, es porque todo lo demás ha subido un 40. Me refiero al pienso, la paja, el arriendo de las fincas o el gasoil, entre otros.

–¿Espera jubilarse aquí?

–Hombre, con la edad que tengo ya... es lo que quiero, creo que no estoy para cambiar ahora a otra cosa. De momento voy viviendo de esto aunque, como digo, los márgenes son escasos. No es para tirar cohetes, que nadie se piense que esto es un gran negocio. Al margen de la cantidad de horas que tienes que echar, siempre pendiente del ganado...

–¿Alguna vez se ha arrepentido de no emigrar o buscarse otra ocupación?

–No, como digo, esto me gusta y aquí sigo. Creo que el problema radica en que este sector, el primario, no está valorado. Los precios no van en proporción a los gastos, la gente no se da cuenta de que el sector primario es el que llena las neveras.

–Al menos ya han llegado las esperadas lluvias...

–Sí, pero no suficientes. Con el calentamiento global cada vez hay menos agua, y vivimos en una zona muy seca. Todo el verano he tenido que estar llevando agua para que beban las vacas, con el tractor y una cuba. Imagina el gasto en tiempo y gasoil que eso supone. Por otro lado, al llover poco hay menos hierba y, por tanto, tienes que gastar más paja y más pienso, con el gasto que supone.