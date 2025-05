«Los gobiernos deberían controlar la especulación»

Este ganadero peraleo lamenta el aumento del precio del cereal y alpacas, agravado por la sequía, que él achaca a la especulación de los mercados.

–Comenta que estudió Bachillerato, pero que decidió dedicarse al sector agropecuario...

–Así es. Estudié Bachillerato en Navalmoral, pero decidí dedicarme a esto porque me gusta. Lo he vivido desde dentro, desde bien pequeño, pues provengo de familia ganadera. Mis padres, mis abuelos,... todos tenían ganado. Somos tres hermanos y yo decidí quedarme con la explotación familiar, pues por un lado me gusta este trabajo y por otro me daba pena que nadie de la familia siguiera con ello.

–¿Cómo ha evolucionado en este tiempo?

–En estos 30 años he ido aumentando el número de cabezas. Ahora mismo tengo 246, de ganado bovino, entre vacas, terneros y novillos, cruzados de limousin, que vendo a cebaderos. Antes también tenía cebadero, pero finalmente lo quité porque no me salían las cuentas.

–¿Por qué?

–Pues porque el sector está mal, muy mal en todos los aspectos. No salen las cuentas porque los piensos y todo siguen subiendo de precio, pero no la carne, y ahora con esta sequía menos todavía. En estas fechas ya deberíamos estar recortando la comida que las echamos, pienso y alpacas, y empezar con el pastoreo, pero como no llueve apenas hay comida en el campo y tenemos que seguir alimentándolas de esta forma. Por suerte yo tengo alpacas de avena que recolecto, y guardo remanente de un año para otro, pero si no llueve se acabarán y habrá que comprarlas.

–¿Le supone mucho perjuicio económico?

–Muchísimo. La avena en recolección en el campo puede andar por un precio de unos 10 céntimos el kilo, y ahora debe andar ya por los 30, porque se aprovechan de la situación. Hay mucha especulación. Y después la electricidad, con lo bajo que está el pantano porque ni llueve ni paran de turbinar, los costos de la electricidad para regar las praderas se disparan. De esta forma no compensará tener una pradera de regadío para comida para las vacas.

–¿Considera que los gobiernos podrían hacer algo para solventar esta situación?

–A nivel de subvenciones para infraestructuras y demás sí han ayudado, cada ganadero hemos aprovechado y nos hemos preocupado de mejorar para que haya mayor bienestar animal. Donde sí deberían intervenir y no lo hacen es en la especulación que hay, tanto con la gestión del grano y el cereal como con la venta de la carne. La subida de los piensos, tanto a nivel nacional como internacional es por pura especulación.

–¿Y la carne?

–Con el precio de la carne pasa lo mismo, que al final la mayor ganancia se la lleva un intermediario, una persona que toca una tecla y no hace nada. Por eso quité el cebadero. Piensa que un ternero en el cebadero puede comer entre 10 y 12 kilos de pienso diarios, a 60 céntimos el kilo... no salen las cuentas. No obstante, ahora se está exportando carne al Líbano, que es lo que está salvando un poco la situación.