«La falta de mano de obra es un cáncer para nuestro campo»

Desde principios del mes de junio Leandro está cogiendo los melocotones y nectarinas que tiene repartidas en varias explotaciones. Después llegará la ciruela. Aunque las previsiones de la campaña no son malas, cada noche se acuesta con la incertidumbre de si tendrá mano de obra ... suficiente para recoger un producto que es perecedero.

–¿Con cuántos trabajadores cuenta actualmente para la recogida de la fruta?

–Tengo una cuadrilla de diez personas y otras seis en el banquillo, a las que vamos llamando en momentos puntuales. Podría meter hasta a 25 y recogerlo todo en solo unos días, pero yo prefiero dosificarlo para mantener a la cuadrilla e ir con ellos rotando en los diferentes cultivos.

ANO DE OBRA«Hay días que no tienes suficientes trabajadores y si no recolectas a tiempo la fruta se pierde porque empieza a madurar»CUALIFICACIÓN«Estoy de acuerdo con que se pague bien, pero nadie entiende que si uno trabaja tiene que ser rentable»

–¿Ha sido fácil encontrar la mano de obra este año?

–No lo es, y esto pasa desde hace unos años. No solo encontrar gente que quiera trabajar en el campo, sino que esté cualificada. Son muchos los que quieren seguir cobrando los 650 euros de la renta básica y no ir a trabajar. Y eso que hoy por hoy en el campo, un jornalero gana más que muchos que trabajan en otros sectores. Ahora mismo la hora está entre 7,20 y 7,30 euros.

–¿El problema está en lo que se paga?

–Está muy bien que los sindicatos hablen de que hay que ganar más, que hay que tener vacaciones y demás, pero nadie habla de rendimiento. Nadie entiende que si uno trabaja tiene que ser rentable. El no encontrar a gente para trabajar en la agricultura, cuando las listas del paro no paran de crecer, es un auténtico cáncer. Hace unos años se empezó a pagar más la peonada, y yo eso lo asumo, pero es que cada vez se paga más y se rinde menos.

–¿Alguna vez ha temido no poder recoger la fruta por no encontrar trabajadores?

–Hace solo unos días me llamó el jefe de cuadrilla diciendo que dos trabajadores que habían empezado ese día se estaban peleando y hubo que echarlos. No es fácil encontrar otros dos. Y otras veces, cuentas con 15 o 16 trabajadores para esa semana y se presentan al corte solo la mitad. En esos momentos, tú piensas que llevas todo el año trabajando e invirtiendo para coger la fruta, y ves que si no se recolecta a tiempo la pierdes, porque empieza a madurar rápido. Por otro lado, también tengo que reconocer que hay gente honrada, trabajadora y que se desplaza desde lejos para acumular sus peonadas y poder cobrar después el paro y el subsidio en invierno. Yo creo que el tema de los subsidios está bien enfocado pero muy mal gestionado.

–¿Es posible recurrir al Sexpe para que le mande trabajadores?

–Sí, esa es una opción, pero muchos de ellos hacen lo posible para escaquearse. Sin ir más lejos, a mí me han venido alguna vez, porque están obligados a presentarse al trabajo, con un papel para que les firme como no aptos y volver al paro a cobrar. Y si no lo haces, tengo compañeros a los que les han amenazado con quemarles incluso el tractor.

–¿Ve alguna solución?

–Arrancar los árboles y poner otros cultivos que lleven menos mano de obra, y te evitas muchos disgustos. Eso es lo que está ya haciendo el 80% del sector.