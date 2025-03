Lleva una vida dedicada al campo y, por ahora, quiere seguir activo. Reconoce que siempre le ha gustado este mundo. Manuel Figueredo, natural de Villanueva ... del Fresno, tiene una explotación con vacas, ovejas y cerdos. De sus tres hijos, en la actualidad, sigue sus pasos uno de ellos. Habla, sobre todo, desde la experiencia de décadas vinculado a este mundo.

–¿Cómo está la situación?

–Le puedo poner un ejemplo. Cuando me licencié y me saqué el carné de conducir, mi padre vendió un becerro y me compró un coche que valía 96.000 pesetas. Antes, los becerros se pagaban por kilos. Al cabo de 30 años, la furgoneta que tengo, que era lo más barato, se llevó 12 becerros y hubo que arrimar 3.000 o 4.000 euros. Fíjate lo que hemos mejorado. Si hablamos de papeleo, tampoco hemos ido a mejor. Si vendes cochinos, tienes que preparar el papeleo. Justo cuando tienes que sacar la guía, llegas a la oficina y se ha ido la luz o el ordenador no funciona y te tienes que dar la media vuelta. Antiguamente, mi padre me mandaba a sacar la guía y en un simple papel, se arreglaba todo y al día siguiente, cargabas los animales. Por tanto, no hemos mejorado en nada.

INICIOS «Creo que hace falta experiencia para hacer diferentes trabajos y no solo en el manejo de los animales»

–¿Se puede empezar de cero en el campo?

–Empezar de cero en el campo es muy complicado. Creo que hace falta experiencia para hacer diferentes trabajos y no solo en el manejo de los animales. Hablo por ejemplo de podar encinas o hacer una pared o arreglar un portillo. Ahora, ¿a quién mandas a que haga estas tareas si la mayoría no sabe? Cuando pasen diez o doce años, no habrá nadie para estos trabajos porque nadie aprende o nadie quiere aprender. Yo siempre he hecho de todo para ir tirando para adelante. Hice paredes de piedra, me subía a las encinas para podarlas, hice picón y carbón. También está el problema de que hoy en día hay muchas enfermedades en el ganado.

–De los sectores que maneja, ¿Cuál está mejor?

–El vacuno, en estas tierras, es complicado. Es lo comido por lo servido. Aquí, donde se gana algo es al sector porcino, sobre todo, si te viene una montanera medianamente regular, como la de este año. Lo malo es que luego hay que gastar en diferentes servicios. También está el ovino que, aunque da mucho trabajo, también da rendimiento.

PAPELEO «Todos esos trámites ya no los puede llevar cualquiera, porque cada vez nos lo ponen más difícil»

–¿Cómo ve el futuro del campo?

–El futuro del mundo del campo lo veo mal. La situación de mi hijo, por ejemplo, no se puede comparar porque tiene ya los animales. Además, sabe hacer de todo. Es totalmente diferente a empezar de cero. Además, muchas veces, es complicado encontrar a alguien que pueda cumplir. Es importante que defienda el trabajo y que sepa hacer las distintas tareas, pero mi pregunta, insisto, es dónde están.

–¿Y la huelga del campo de estas últimas semanas ¿Cómo la ve?

–Esta huelga yo la veo bien. Si nos solucionaran el tema del papeleo sería una ventaja. Todos esos trámites ya no los puede llevar cualquiera, porque cada vez nos lo ponen más difícil.

–Su ganado, ¿a qué se destina?

–Todo va directo a carne, excepto los borregos y terneros, que van a cebaderos. Vendemos a intermediarios o corredores.