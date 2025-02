«El dron se va a convertir en un apero más para el agricultor»

Jorge Torés es un losareño afincado en Madrid que dirige una empresa especializada en la realización de tratamientos fitosanitarios con drones en campos de cultivo.

–¿Cómo llega Jorge Torés al sector agrícola?

–Hace años surgió la oportunidad de ayudar a un familiar en sus tierras en La Vera haciendo un tratamiento manual, con mangueras, y comencé a darle vueltas a la posibilidad de buscar la forma de hacerlo por vía aérea.

–¿Cómo surge Campodrones?

–Soy fotógrafo profesional y llevo más de 35 años trabajando la fotografía corporativa para empresas del Ibex-35 y otras grandes compañías, entre otras. Ya utilicé los primeros drones que salieron para trabajos audiovisuales, cuando todavía eran pocos los que lo hacían. Entre esto y la problemática concreta que tenía mi familiar, fue cuando vi que había un nicho interesante de negocio en el campo aplicando este tipo de tecnología. Y así, compaginándolo con mi profesión de fotógrafo, fundé Campodrones.

–¿Qué particularidades tienen estos drones?

–Aunque pueden hacerlo en manual, estos drones funcionan totalmente en automático, que es además la forma de conseguir un rociado uniforme del producto sobre el cultivo. Lo controla una única persona que en primer lugar debe trazar un mapa de la parcela, con sus coordenadas, marcando los obstáculos y la superficie a tratar y, a continuación, simplemente hay que darle los datos de altura, velocidad y ancho de pasada que necesitemos en cada caso dependiendo del tipo de boquilla y caudal que requiera el tratamiento. A partir de ahí, cargamos el depósito del dron con 10 o 12 litros de caldo y con ello podemos tratar una hectárea en tan solo seis minutos.

«De esta forma se puede trabajar sin problemas a los 5 minutos de haber parado de llover, mientras que el tractor se hundiría»

–La primera delegación extremeña en Navalmoral de la Mata... ¿Por qué?

–Esta primera delegación surgió hablando con Benito Martín, de Agribemar. Tan pronto como le hablé de los drones y le mostré algunos vídeos se interesó por esta nueva tecnología, viendo que podría ser un buen complemento para la agricultura. Y así decidimos que Benito podría comercializar los drones desde su establecimiento en el número 25 de la avenida de Jarandilla. Allí ensamblaremos los drones para el resto de las delegaciones que estamos abriendo en otros puntos de España. Así será no solo la primera, sino la delegación más importante, porque además será también una forma de crear empleo en la zona.

–Comenta que esta tecnología es una aliada de otros medios tradicionales, como el tractor...

–Efectivamente, el dron se va a convertir en un apero más para el agricultor, complementario a los medios tradicionales como el tractor. Puede ser una gran ayuda porque el campo no puede esperar y si, por ejemplo, ha llovido, el dron puede trabajar sin problemas a los cinco minutos de haber parado, mientras que el tractor se hundiría. Otro beneficio del dron es que al trabajar vía aérea no compacta la tierra ni las raíces, no rompe hojas ni pisa el cultivo sea cual sea.

–También toman fotografías espectrales...

–Sí. Estas nos permiten detectar en qué estado está el terreno y el cultivo, y qué sería necesario para optimizar el terreno. Para Cetarsa, por ejemplo, hemos realizado trabajos de fotografía multiespectral en plantaciones experimentales, para analizar el estado del suelo y salud de la planta y poder aplicar medidas correctoras en caso necesario.

–¿Cómo ha sido la experiencia en plantaciones tabaqueras?

–Hemos trabajado mucho el tabaco de La Vera con mucho éxito en el tratamiento de plagas como la pulguilla negra, que este año ha llegado por primera vez al tabaco y que ha sido eliminada solo diez minutos después de realizarse el tratamiento con el dron. También la rosquilla, justo después de plantar el tabaco, el hongo, el moho, el cenizo, aplicado también la hidracida maleica, con una efectividad del 100%, con menos producto puro y solo con 10 o 12 litros de caldo por hectárea, frente a los 800 litros que consumen otros sistemas para la superficie.

De la mano de Cetarsa

La introducción de Campodrones en el tabaco ha sido con Cetarsa, y en concreto con el departamento de I+D+I, de la mano de Pepe García de Paredes. Él, desde la primera vez que lo vio, supo ver los beneficios del dron y fue consciente de la revolución que iba a suponer. Pepe siempre ha estado a mi lado, me ha apoyado, y, de hecho, Campodrones está certificada por Cetarsa. Pepe además me ha presentado a grandísimos clientes actuales porque cree que el dron es una herramienta fundamental, mucho menos contaminante que los medios tradicionales ya que no deja residuos de gasoil ni de aceite en el tabaco, aspecto muy importante ahora que está tan vigilado en los procesos de calidad.