Agricultor y ganadero, Juan Diego Arroyo, natural de Navalvillar de Pela, lleva trabajando en el mundo del campo de forma directa desde 2007. Apuesta por ... la diversificación. Prueba de ello es que cuenta con ganado, así como diversos cultivos, en la 'Finca La Matilla'.

–¿En qué sectores trabaja?

–En ganadería tengo ganado ovino en extensivo, que es lo que mejor se adapta a las tierras que hay por aquí. Cebo en mis instalaciones y vendo los animales con unos 23 kilos. En el tema agrícola toco varios palos. Creo que la diversificación en el mundo agrario es importante. Tengo tierras de secano, que me vienen bien para, por ejemplo, avena y trigo, que principalmente es lo que siembro. La avena la suelo utilizar yo para hacer pienso para mi ganadería y el trigo va para la venta. Tengo también cultivos anuales de regadío. Me dedico al maíz. Lo tenía con riego a pie y lo he ido sustituyendo por riego por goteo. El ahorro de agua es importante y más con la sequía. Además, cuento con algo de arboleda, como plantaciones de olivar tradicional de sierra y en zonas de regadío, y con plantaciones nuevas en marcos intensivos de 250 plantas por hectárea. Son plantaciones jóvenes que son bastante productivas. Además, en tierras en el monte, se hace el aprovechamiento del corcho del alcornocal.

«La cooperativa es fundamental para el agricultor actual, porque facilita mucho»

–¿Por qué es bueno diversificar tanto?

–Se trata de no poner los huevos en la misma cesta, porque hay años buenos y no tan buenos. Así se compensan. También diversifico más por el tipo de tierras que tengo.

–¿Qué es lo mejor?

La ganadería últimamente está pasando por unos momentos complicados. El precio del cordero es normal que haya subido porque están subiendo todos los insumos. Otros años te pagan lo mismo y las pérdidas las asumes tú. La ganadería siempre ha estado muy limitada y su mercado está condicionado por las exportaciones. Son las que te mantienen el nivel de precio. Veo más sencillo, si tengo disponibilidad de agua, tirar por los cultivos de regadío, a los que se les podría sacar más rendimiento y, sobre todo, con el tema de la arboleda, aunque al principio haya que criarla y hacer una inversión. Al maíz también le sacas más rendimiento, pero tiene un techo de gasto muy alto

–¿Dónde van los productos?

Todo el tema de la comercialización de los productos lo hago con la cooperativa San Agustín de Obando. Les compro los insumos a ellos. Es una cooperativa que funciona muy bien y para mí es lo mejor. Además, te aseguras los pagos. La cooperativa también tiene almazara propia. Veo que el cooperativismo con el mundo agrícola es muy importante, porque facilita mucho. La cooperativa es fundamental para el agricultor actual.

«Hay que modernizarse en la agricultura, montar sistemas de riego eficientes, con ahorro de agua, especializarse»

–¿Cómo ve el futuro?

El futuro más cercano lo veo muy complicado debido a la sequía que arrastramos. Ejemplo de ello es que los pastos están muy agotados y algunas zonas están medio secas. De aquí a poco, me tocará echar de comer al ganado, con los gastos correspondientes. En el tema agrícola, la siembra necesita agua para hacer su ciclo. Si no viene, mal vamos a escapar. En regadío, a no ser que ocurra un milagro con la lluvia, va a ser también complicado. En esto del campo hay muchos altibajos. También pienso que hay que modernizarse en la agricultura, montar sistemas de riego eficientes, con el ahorro de agua, especializándote lo más posible en los sectores que uno toque para ser rentables y sacar el máximo rendimiento a los cultivos.