Una de las pasiones de Jaime Gil siempre ha sido el mundo del campo. De hecho, lo ha vivido desde pequeño. En la actualidad, trabaja ... por cuenta ajena en una ganadería de vacuno, en régimen extensivo, para producción cárnica. Se encarga del mantenimiento de esos animales y de las instalaciones.

–¿Cómo es ese día a día?

–Entre otras labores, voy donde está cada lote de animales y se les echa de comer. En ese momento, se les revisa para que, por ejemplo, ahora en este tiempo no tengan bichos, que los cuernos están limpios o que no tengan cojeras por algún motivo. Se procura que estén bien alimentados y si surge alguna anomalía, se intenta solucionarla. A partir de ahí, se revisan las distintas instalaciones. Siempre hay cosas que hacer.

CUIDADOS «Hay que tener en cuenta una buena alimentación, desparasitación, vacunaciones y un proceso veterinario»

–¿Es un trabajo bonito?

–Para mí, sin duda. Me crecieron los dientes en este mundo. Dicen que el que trabaja en lo que le gusta no va a trabajar, va a divertirse, y en eso me baso yo.

–¿Qué es lo mejor del campo?

–Una de las grandes ventajas es que trabajas a tu aire, además de estar en medio de la naturaleza. Es cierto que te puedes encontrar solo, pero también estás con los animales. Además, creas un gran vínculo con ellos.

EXTENSIVO «Todo lo que se desarrolla en el campo es mucho mejor»

–¿Mejor el ganado vacuno que otro tipo?

–Yo es lo que he vivido. Siempre me ha atraído el vacuno. El ganado ovino es como más independiente. El vacuno es más familiar. Quizá digo esto porque es lo que más me gusta.

–La ganadería donde trabaja es de producción cárnica. ¿Esos terneros necesitan unos cuidados especiales para obtener la mejor carne?

–Lo normal es que tengan los mejores cuidados. Cuanto más cuidados, mejor salud tendrán. Por tanto, hay que tener en cuenta una buena alimentación, desparasitación, vacunaciones y un proceso veterinario. Cuánto mejor sea todo ello, mejor será la calidad y la vida de ese animal hasta su sacrificio. Todo ello repercute en la carne. Esto pasa igual que a una persona: Si no se alimenta bien, su físico, su musculatura y su desarrollo no va a ser igual que el que se alimente bien. En los animales pasa lo mismo. Son un reflejo de las personas.

–El ganado extensivo es una apuesta.

–Los costes de producción son menores. Además, un animal que está en el campo ejercitado no es lo mismo que el que está estabulado. Todo lo que se desarrolla en el campo es mucho mejor, aunque tiene un proceso de estabilización para su cebo.

–Es cierto que este año ha sido bueno para el campo.

–Este año ha sido espectacular y esperemos que vengan otros años así. Ha habido buenas aguas, en su tiempo, buena primavera, buen otoño. Por tanto, los animales han vivido del campo, aunque luego haya que ayudarles con extras de pienso. Si la vaca come hierba, la leche para las crías es mucho mejor.

–Aunque su actividad sea ese vacuno, siempre ha estado ligado a los caballos. ¿Continúa?

–Así es. En mis ratos libres me puedo dedicar a los caballos. Siempre hay demanda para la doma y hay personas que continúan confiando en mí.