Villanueva de la Serena. El ingeniero agrícola Herminio Íñiguez (Badajoz, 1972) hace balance de los diversos cultivos de Vegas Altas tras el verano en ... su octavo año como presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva (Agryga).

–¿Cómo está siendo la campaña del tomate?

–Buena en cuanto a producción en el campo, hemos tenido un mes de julio con temperaturas suaves y buenas condiciones para el cultivo, con lo que ha vegetado bien y las flores han cuajado. Quizás en agosto nos ha perjudicado más el calor, agolpando más el tomate. La producción de tomate creo que va a ser histórica si se recoge todo. Estamos recolectando muy despacio y es un poco el malestar de los agricultores, aunque no queda más remedio, porque las industrias nos tienen a cupo, según la contratación y las medias de otros años. Todo el mundo tiene muchos kilos y quiere entregar mucho, pero eso no es posible porque la fábrica no absorbe todo el tomate que hay en el campo, las industrias están al 100% de su producción desde los primeros días de abril.

RENTABILIDAD DEL TOMATE «Aunque el precio en algunas industrias se tiró a la baja, la alta producción corrige el escaso precio»

–Esto hace que se alargue la campaña.

–Sí, está siendo muy lenta, hay parcelas que tenían que estar ya recolectadas y se está estropeando tomate, aunque todavía no es dramático ni generalizado el daño. Hay cosas que no tienen solución y no vale enfadarse porque todo el mundo está a tope, pero está claro que este año, quien haya hecho bien las cosas siguiendo los planes y con un manejo adecuado tiene menos problemas.

–Queda poco para terminar.

–Si no nos llueve, ni hay tormenta, puede ser una campaña muy positiva. El problema es que algunas industrias privadas ya han dicho que no cogerán ni un kilo más de lo contratado, por lo que la sobrecosecha se quedará en el campo en un año en el que, por una vez, la rentabilidad podría ser mayor para el agricultor.

–¿Es generalizado?

–No, hay otras que están haciendo un gran esfuerzo para coger todo el tomate que el agricultor tiene en el campo.

–Habla de producción histórica, ¿acompaña todo para hablar de una campaña histórica?

–Con las producciones que se están viendo en campo, el resultado económico también es positivo, aunque el agricultor no se va a hartar de ganar dinero, porque los costes son muy altos, pero es cierto que venimos de dos o tres campañas malas de producción en las que incluso ha costado dinero a muchos. La campaña va a ser positiva económicamente; aunque el precio en algunas industrias se tiró a la baja, la producción alta corrige ese bajo precio. Ya tocaba también que fuese positivo para el agricultor.

–¿Y la fruta?

–Se está recolectando la ciruela Angeleno, la más tardía. Ya dijimos que la producción de ciruela este año iba a ser más baja, porque había cuajado menos, y esto se está notando en campo. Pero hay buenas perspectivas comerciales y hay mucha demanda de ciruelas en las centrales. Tampoco se habla de unos precios excesivamente altos, pero la ciruela va a salir muy bien. Para la campaña completa de fruta habrá que esperar a los números finales, pero se prevé positiva, pese a algunos momentos puntuales con atascos de fruta.

–¿Cuál es la situación del arroz?

–Está espigando ahora y se ve un buen desarrollo, se ve una espiga sana, pero seguimos teniendo el hándicap de las hierbas porque cada vez tenemos menos herramientas fitosanitarias para combatirlas. Hay que esperar a meter las cosechadoras y a que grane, porque el arroz es muy traicionero, pero vegetativamente pinta bien.