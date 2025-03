«Cetarsa se implica mucho con los cultivadores de esta zona»

El primer edil losareño critica que productos llegados desde países sin apenas controles fitosanitarios puedan venderse en España.

–¿Qué peso tiene la agricultura en ... la zona?

–La agricultura en general y el cultivo del tabaco en particular sigue siendo fundamental para la economía y la vida de los vecinos de toda la comarca. He de decir que la producción de pimentón se está recuperando, pero el tabaco sigue siendo fundamental.

–¿Cómo ve el futuro de este cultivo en el norte de Extremadura?

–El futuro… no me atrevo a vaticinar lo que pasará, aunque hay que ser optimista. El otro día escuché que un ministro del Gobierno apuntó la posibilidad incluso de prohibir fumar en la calle. Si seguimos así, no se lo que podría pasar. Pero por otro lado he de decir que aquí producimos tabaco de calidad y que, si aquí se fumase menos, habría que perder el miedo a exportar, a que la producción salga fuera de España. Porque ahí fuera hay un mercado mundial. De igual modo, la gente seguirá fumando, aunque aquí se prohíba producir tabaco, por lo que habría que traerlo de Brasil, de Zimbabue o de donde sea, pero con menos garantías sanitarias.

–Algo que, sin embargo, aquí se lleva a rajatabla…

–Así es. Aquí tenemos unos controles muy estrictos que deben superar los productos de nuestros agricultores. Sin embargo, cada día importamos de muchos países de Sudamérica, África o Asia, productos donde la legislación en materia fitosanitaria es muy laxa. Allí se permiten cosas que aquí son impensables y, cuando esos productos llegan, no tenemos los suficientes controles para impedir que entren en nuestro país si no cumplen la normativa de la Unión Europea. Eso es competencia desleal. Y, además, con unos precios muy por debajo de los nuestros. Todo eso perjudica al campo español.

–¿Qué le transmiten los tabaqueros de Losar?

–Preocupación por el futuro, porque todo esto que estamos hablando lo están sufriendo ellos directamente. Pero hay que ser optimista. La gente sigue queriendo vivir y trabajar en La Vera, cultivando productos tradicionales, etcétera.

–¿Cómo está siendo el contacto con la Compañía Española de Tabaco en Rama, Cetarsa, desde que ostenta la alcaldía de Losar?

–Estamos teniendo un contacto muy fluido, porque Cetarsa se implica mucho con los cultivadores de esta zona. Además, solemos tener por aquí a su Director General, Ricardo Miranda, que veranea en nuestro pueblo. Lo conozco personalmente, es un verato que ejerce como tal y que se preocupa por la situación de los cultivadores.

–Comentaba también el problema de la falta de relevo generacional…

–Sí, es que no hay muchos jóvenes que quieran seguir con las explotaciones, ni trabajadores para las campañas. Por suerte, gracias a la gran mecanización que hay, la mayor parte de las tierras que tenemos se siguen cultivando, pues ahora el agricultor puede hacerse cargo de explotaciones mucho mayores.