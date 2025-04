En 1984 comenzó a trabajar en el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, como técnico de campo en la zona de Don ... Benito.

–¿Cuándo comenzó a trabajar en Cetarsa?

–Empecé a trabajar en el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en el año 1984 como técnico de campo en la zona de Don Benito. Tras la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, desaparece el servicio ministerial dando lugar a la constitución de Cetarsa como empresa pública, incorporándome cuatro años más tarde a la zona de Talayuela. Desde 1989 ocupé el cargo de supervisor de producción agrícola, hasta 2006, en el que fui nombrado jefe de producción agrícola de la zona Jaraíz/Jarandilla/Coria, con una trayectoria de 40 años en la profesión.

–¿En qué ha consistido su función en la compañía?

–En establecer, coordinar y organizar las directrices de la empresa al equipo técnico de campo en sus funciones, determinado por las exigencias de nuestros clientes, como son Philip Morris, Imperial, JTI, etcétera.

–Son varias las compañías que compran tabaco en rama en España. ¿En qué se diferencia Cetarsa del resto?

–A diferencia de otras empresas, se fundó sin ningún ánimo de lucro para garantizar la rentabilidad de los cultivadores, procesando el tabaco en fábricas ubicadas en la zona, manteniendo los puestos de trabajo de la empresa y dando así estabilidad a todo el sector.

–¿Qué beneficios aporta la empresa a los cultivadores?

–Les da una asistencia técnica de forma personalizada con un equipo técnico cualificado y con suficiente profesionalidad y experiencia para afrontar cualquier exigencia de los clientes, asesorándolos en el tipo de tabaco que demanden. Además, ofrece anticipos de campaña y garantiza el cobro a los 15 días del tabaco entregado.

–La calidad del tabaco español, ¿es mejor que la de otros países?

–La calidad de nuestro tabaco está reconocida por todas las cigarreras debido al esfuerzo realizado por todos los cultivadores y la aplicación de las mejores prácticas de cultivo de tabaco, así como la mejor tecnología para los procesos de elaboración.

–¿Cómo cree que ha cambiado el sector en general y Cetarsa en particular?

–Cuando comencé a trabajar en el 84, colaboraban con nosotros asesores americanos para incrementar el cultivo de tabaco en cigarrillos rubios. Uno de estos asesores, tras 25 años, volvió a España de visita al sector, quedándose totalmente sorprendido, viendo como los cultivadores españoles habían conseguido evolucionar mejor que en ningún otro país del mundo, tanto en maquinaria, reforma y construcción de nuevos secaderos a base de biomasa y nuevas técnicas en prácticas culturales de cultivo. Tanto agricultores, Cetarsa y todo el sector han luchado para adaptarse a los nuevos tiempos, que no son nada fáciles.

–¿Cómo influye la presencia de una compañía como esta en la continuidad del sector?

–Como empresa pública que es, durante 36 años ha mantenido y seguirá manteniendo la estabilidad del sector. Cetarsa garantiza los precios del tabaco y el cobro de los mismos ofreciendo un servicio técnico y humano valorado por cultivadores, cooperativas y apas que siempre han ido juntos de la mano.

–Recientemente se jubiló, recibiendo el reconocimiento de la compañía, ¿Está contento de haber trabajado en la misma?

–Cuando entré a trabajar en el sector del tabaco con 24 años, era un cultivo totalmente desconocido para mí. Me llamó la atención la cantidad de familias que vivían de él y la mano de obra que generaba. Esto me hizo apreciar y valorar la labor realizada por Cetarsa a lo largo de todos estos años, en la cual me he sentido a gusto y satisfecho. He conocido y tratado con muchísima gente, tanto dentro como fuera de Cetarsa, y he compartido con todos ellos experiencias, problemas y alegrías.