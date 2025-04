Natural de La Aldea del Obispo, Luis María Vaquero no para. Lleva 22 años dedicado al transporte de animales, principalmente, de vacuno. Con su ... empresa, 'Transporte Jilero', hace viajes a distintos puntos del país. En menor medida, también lleva a cabo alguno en Portugal.

–¿Cómo es ese trabajo?

–Hacemos la carga en fincas o en cebaderos y el 80% de los viajes va a matadero, ya que es donde más demanda hay. Vamos a Madrid, Galicia y Murcia, entre otros lugares. Todo depende del cliente. La gran mayoría de esas cargas se hace en Extremadura y, a partir de ahí, ya nos movemos a uno y otro punto.

–¿Por qué vacuno?

–Cuando compré los camiones, los adapté al ganado vacuno, porque era lo que más demanda tenía y he seguido por este camino. Solemos trabajar con clientes particulares. También tenemos algunas cooperativas e incluso, trabajamos con algún mataderos directamente.

–¿Hay que cumplir muchos requisitos para poder mover a los animales?

–Sí, se necesitan muchos requisitos. Creo que hay mucha pérdida de tiempo en trámites y en acciones que no van a ningún sitio. Todo eso al final son molestias. De hace cuatro años para acá, han cambiado las cosas mucho en ese aspecto no para bien. Las administraciones no sé qué camino quieren llevar y dónde quieren enfocarlo. Para mí, el gran problema es que a los ganaderos los tienen mareados, porque lo que es hoy blanco, mañana es gris y venga y vuelva. Al final, les aburren. Todo ello se une a que no hay relevo generacional y el campo está en manos de personas de 60 años. Cuando pasen ocho o diez años o mucho cambia esto o no sé donde va a terminar. Pienso que la mitad de las explotaciones ganaderas van a desaparecer.

–¿Qué requisitos se pide para poder cargar animales con un camión?

–A nosotros tan solo nos piden que estén limpios y desinfectados para hacer las cargas. Eso sí, son camiones que deben estar habilitados y adecuados para ello. Cualquier camión no sirve. Debe tener una serie de características. La nueva normativa del bienestar animal te hace adaptar los camiones a la legislación europea. Además, debe pasar unos controles. De hecho, lo tiene que ver un veterinario para dar el visto bueno y darlo de alta. Esos exámenes se hacen cuando se compra el vehículo y cada cinco años.

Los caminos

–¿Cómo es la situación de los caminos?

–Los caminos están dejados de la mano de Dios. Están fatal. Nadie arregla nada. Están sucios de mata y zarza. Uno de los problemas es que no dan permisos para que se haga ese adecentamiento por parte de propietarios de fincas. La Administración se debería preocupar más en esas mejoras. Si se quita una zarza, mata o rama no debería suponer mayor problema y sin embargo, lo es. Hay que tener en cuenta que se necesitan esos caminos para que pueda entrar transporte a los campos, con sus diferentes funciones. No pedimos una pista asfaltadas, pero al menos que estén limpios y decentes. Además, hay sitios que las instalaciones y anejos son los justos. Por suerte, con mis camiones cargamos en casi cualquier sitio.