«La ola de calor puede provocar la muerte al ganado deshidratado»

En estos días de verano en los que se superan los 40 grados de temperatura son muchas las llamadas que la veterinaria Laura Ciudad García ... atiende en su clínica. Las realizan los ganaderos que ven cómo sus animales están gravemente afectados por el calor.

–¿De qué manera afectan las altas temperaturas al ganado ovino?

–Este ganado necesita ingerir en estas circunstancias 100 litros o más de agua al día. Hablando de vacuno lechero, si no se ingiere suficiente agua, tanto la cantidad como la calidad disminuirán considerablemente. En el caso de vacuno de carne podría contribuir, igualmente, tanto a la bajada de calidad como al peso de la canal. En general, pueden darse abortos, o problemas secundarios como agotamientos, insuficiencias renales o acidosis. Otros problemas serían deshidratación extrema, siendo este síntoma el más importante en animales jóvenes, lo que puede provocar la muerte.

«Lo más normal con estas temperaturas es la llamada de algún ganadero que explica que tiene animales tumbados y apáticos»

–¿Y en el ovino y caprino?

–Los pequeños rumiantes necesitan menos cantidades de agua que el ganado bovino, aun así, la sintomatología es bastante similar, con deshidrataciones, que pueden dar lugar a otros efectos secundarios, que en su conjunto causen la muerte del animal. Sin embargo, en ovejas y cabras, el principal problema lo tienen los corderos y cabritos más pequeños, que serían de tipo respiratorio y digestivo, muy típicos en las parideras de verano.

–¿Puede haber alteraciones en su rendimiento?

–Un animal deshidratado utilizará el agua para cubrir sus necesidades, por lo que la producción de leche quedará en segundo lugar, disminuyendo las cantidades. Respecto a la calidad, sucederá lo mismo, ya que los niveles de electrolitos y el pH sanguíneo estarán alterados, y con ello las canales tienen diferente apariencia. En ganado cárnico nos encontramos con pérdidas musculares graves, no siendo estos animales aptos para el sacrificio.

–¿Qué precaución deben tomar los ganaderos?

–Mis recomendaciones son visitar al ganado varias veces al día para poder así vigilar el estado de salud de los animales. Comprobar las cantidades de agua de los terrenos, abriendo zonas para que los animales puedan acceder a las charcas; y si esto no se pudiese hacer, llevar agua a las zonas donde estén los animales. También sería recomendable tener a los animales dentro de los establos, aunque si no es posible por el gran número de cabezas o por no tener suficientes instalaciones, se pueden colocar sombrajes para resguardarse en las horas más críticas.

–¿Qué signos visibles de deshidratación presentan?

–En estos días de tan altas temperaturas, lo más normal es la llamada de algún ganadero que nos explica que tiene animales tumbados y apáticos. Tras la llegada a la explotación, nos encontramos a unos pacientes con los ojos hundidos y vidriosos, mucosas de color pálido y su pliegue cutáneo tarda en volver a la normalidad. En estas circunstancias se rehidrata al animal de forma oral o intravenosa y se ven los posibles efectos secundarios en los diferentes órganos para poder tratarlos.

–¿Cómo afecta a los animales de compañía?

–Debido al tamaño, los efectos del calor son todavía mas fuertes. Principalmente nos encontramos con perros y gatos que se quedan dentro del coche durante unos minutos o animales que están durante las horas de más calor al aire libre, agravándose en seres de edad avanzada. En estos casos es recomendable la estabilización del paciente mediante la rehidratación, intentar bajar la temperatura corporal, además de tratamientos. Mi consejo en casos de deshidratación, sea cual sea la especie animal afectada, es llamar urgentemente a un veterinario, ya que los animales en este estado no tardarán en fallecer y está en las manos de los propietarios su salvación.