La vida de Vidal Carreño, de 48 años, gira en torno al mundo de los caballos, por los que es muy conocido en toda la ... zona. Desde niño, cuando su padre creó hace casi cuatro décadas Dehesas Extremeñas en Navalmoral de la Mata. Tras el fallecimiento de éste, y la correspondiente formación, se hizo cargo del centro ecuestre, desde donde trata de fomentar la afición al caballo en el Campo Arañuelo y la Vera y en las comarcas próximas.

–¿Qué actividades realizan en el centro?

–El nombre se lo puso mi padre representando a la zona que tenemos de dehesa. Y lo que hacemos son clases de equitación, rutas, doma de caballos y pupilaje. El plato fuerte son las rutas, de una o dos horas para principiantes y largas para gente con experiencia, que son una auténtica gozada, sobre todo en primavera y otoño por los paisajes que tenemos en Extremadura.

Desde pequeño «Yo estoy desde chico. Estaba como un alumno más por allí y vi que este era mi mundo»

–¿Desde cuándo lleva funcionando Dehesas Extremeñas?

–Desde el año 1985 que empezó mi padre. Lo hizo en lo que hoy es la plaza de la Chimenea, de la que tuvo que salir al empezar a desarrollarse y estar en pleno casco urbano. Entonces nos trasladamos a donde estamos ahora, en el campo, junto al cordel, hace más de 20 años. Y yo estoy con esto desde siempre. De niño estaba como un alumno más por allí, montando y vi que este era mi mundo. Estudié hasta 3º de BUP y a partir de ahí quise profesionalizarme en la equitación. Salí fuera a formarme, a Madrid, con un profesor inglés, y dos años más con Leonardo Hernández. Ahí me formé bien y empecé a llevar yo la hípica.

–¿Cuantos ejemplares tienen en el centro?

–Son 35 entre caballos, ponis, yeguas, potros.... Están en las instalaciones y en muchos praditos cercanos, porque nos gusta tenerlos sueltos en el campo. Siempre con mucho respeto. A los alumnos les insistimos que tengan respeto, limpiarlos, cuidarlos... Aquí el caballo es el soberano, hay que cuidarlo a tope.

–Habrá alguno ya veterano...

–Por supuesto. Alguno tiene ya 20 o 22 años. Están bien para trabajar, pero les damos paseos suaves, de una o dos horas, para jinetes inexpertos. Son caballos tranquilos, ideales para las personas que empiezan. A los caballos veteranos no les damos caña. Los alumnos más avanzados montan los nuevos, que son más fuertes.

Nobleza «El caballo es un animal muy noble, al que hay tratar con cariño y respeto»

–¿Es un animal fácil o difícil de tratar?

–El caballo es muy noble estando domado. Con los animales que tenemos no hay ninguna complicación. Hombre, algunos son más fuertes, más nerviosos, pero el caballo tiene una nobleza que si lo haces bien y lo domas, nunca te va a tirar, como piensa la gente. Si se cae alguien es porque no sabe o no mantiene el equilibrio, porque no van a hacer por tirarte. En carreras o saltos sí hay más peligro, pero en doma o paseo, no. Da gusto con ellos.

–¿Y qué tal llevan el calor tan intenso que sufrimos por aquí en verano?

–Lo aguantan mucho más que nosotros por el pelo y la piel. A veces los ves a las tres de la tarde tirados en el suelo. Lo llevan bastante mejor que los jinetes.