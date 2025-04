«Si eres buen agricultor y tienes ayudas puedes vivir del campo»

Este vecino de Rosalejo (Campo Arañuelo, 1.383 habitantes) señala la importancia de las ayudas a la hora de mantener la ocupación en el sector ... agropecuario.

–Tiene estudios universitarios que poco tienen que ver con el sector agropecuario, y sin embargo se dedica a la agricultura y la ganadería...

–Así es. Estudié dos carreras. Tengo acabadas Ingeniería Técnica en Topografía e Ingeniería Técnica en Obras Públicas. Durante varios años albergué la ilusión de que me saliera el trabajo de mi vida, tenía esperanzas. Pero finalmente vi que no. Con la crisis del año 2008 todo lo relacionado con obras cayó en picado. Lo único que salía eran trabajos en ciudades como Madrid, ofreciéndote apenas mil euros, teniendo que pagarte un piso... Vamos, que casi que había que trabajar gratis. Así es que decidí hacerme cargo de la explotación familiar.

«Con la crisis del año 2008 todo lo relacionado con obras cayó en picado y finalmente me hice cargo de la explotación familiar»«En ecológico cultivo melón, sandía, tomate, pimiento, berenjena, calabacín, coliflor, brócoli, acelgas, calabaza...»

–¿Lo hizo porque le gusta el sector?

–A ver, no es que me guste especialmente, igual que tampoco me gusta trabajar [ríe]. Pero este es un sector que conozco bien, porque lo he trabajado desde muy joven, es un modo más de ganarme la vida. Y la verdad es que hasta ahora me va bastante bien.

–¿Cómo comienza su relación con el campo?

–Desde siempre, pues mis padres cultivaban tabaco negro (variedad Burley), pimiento y sandías. También tenían vacas. Así es que desde bien pequeño lo he trabajado, incluso mientras me sacaba las carreras. Realmente nunca lo dejé, porque en 2014 se jubilaron mis padres y yo empecé a poner un huerto para vender a tiendas de la zona y en mercadillos. Y ya en 2019 me decidí hacerme cargo de ello, acogiéndome a unas ayudas que había.

–Muchas son las quejas que hay entre los profesionales del sector por la precaria situación que atraviesa, los precios de venta, etcétera. ¿Se puede vivir del campo?

–Sí, en parte gracias a las ayudas, pero también tienes que ser buen agricultor. En caso contrario sería imposible. Eso sí, echando muchas horas. En mi caso incluso voy a aumentar la producción. Estoy construyendo un invernadero de más de mil metros cuadrados para anticipar la cosecha. Podré empezar dos meses antes y aguantaré produciendo un mes más, puedo llegar incluso a diciembre, mientras que al aire libre no puedo empezar a plantar hasta mayo.

–¿En que consiste exactamente su explotación?

–Por un lado, tengo 50 cabezas de ganado vacuno, madres, además de los terneros que van naciendo, que son para carne. Por otro, cultivo 24 hectáreas, de las que 12 las tengo de pradera para las vacas, en otras cuatro siembro maíz, tengo tres y media de sorgo (planta similar al maíz que sirve de alimento para herbívoros) y dos hectáreas y media en cultivo ecológico con hortícolas.

–¿Qué productos?

–Un poco de todo. Principalmente melón, sandía y tomate de todo tipo, además de pimiento, berenjena, calabacín, coliflor, brócoli, acelgas, calabaza, puerro, cebolla, ...

–¿Dónde vende su producción?

–Todo en tiendas de la zona y a varios mercadillos que voy; los jueves estoy en Rosalejo, los viernes en Lagartera, aquí cerca pero en la provincia de Toledo, y los sábados en Casatejada.