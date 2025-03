«Hay que apostar por nuestras variedades autóctonas»

Con amplia experiencia en bodegas, la enóloga de la Cooperativa Santa María Egipciaca de Corte de Peleas destaca la calidad de la uva de ... este año, ya que la climatología ha permitido una maduración óptima, tanto de la uva tinta como de la blanca.

–¿Cómo han evolucionado los vinos extremeños?

–En general, han evolucionado a mejor. Hay nuevas técnicas y nos vamos reciclando, vamos aprendiendo, tenemos nuevos proyectos y nuevas maquinarias. Y los técnicos, mucho, porque antes no había personal cualificado.

–Pero siguen siendo mayoría las ventas a granel.

–Es que para vender necesitas un dinero para marketing y una persona dedicada a las venta, un comercial. Aún así, nosotros hemos hecho una apuesta por el embotellado, pero no al cien por ciento. Vendemos como 1% de una producción de 20 millones, en botellas y 'bag in box'. Es que se necesita personal y dinero. Además, las cooperativas cada cuatro años cambian de junta directiva, y unos apuestan por el embotellado y otros no.

–¿Cuál es el mercado de venta de sus vinos?

–El embotellado es sobre todo para socios y de ventas por la zona. La venta a granel es más exportar a Portugal, Francia y Alemania, sobre todo.

–Eso no ha cambiado.

–Portugal por la cercanía y es un país donde lo que consume es todo embotellado, y aparte están las colonias portuguesas. Por eso necesitan más del vino que ellos producen.

–¿Cómo se defienden los vinos extremeños en el mercado mundial?

–En calidad, competimos en igualdad de condiciones que otras comunidades, pero creo que lo que hay que hacer es apostar más por la comercialización y darnos a conocer un poco más. El problema es que hay muchos tipos de vinos y hay mucha competencia y tienes que hacer muy buen producto para diferenciarte de los demás.

–Elaborando vinos diferentes.

–Sí, hay que apostar por variedades autóctonas como la pardina, la cayetana y la eva y lo estamos haciendo. En calidad podemos competir perfectamente con nuestras variedades y no son tan conocidas.

–¿Cómo ha sido la cosecha?.

–Este año la calidad es muy buena. Las producciones han sido muy bajas. Llevamos dos años así, pero este año la calidad es muy buena por la climatología que ha habido. Con un verano fresco, la uva ha podido madurar muy bien y el calor era por el día, que es lo que necesita la uva. Eso se ha notado este año mucho en la uva tinta y en la blanca.

–¿Y cómo trabaja una mujer en bodega?

–Ha habido de todo, sobre todo con el cambio de generación. Las personas mayores me sorprendían para bien. Siempre me han respetado mucho, siempre me han hablado de usted. Luego con el cambio de padres a hijos cambió algo, cuanto más jóvenes, más les choca una mujer por el tema de la educación.

–¿Hay muchas mujeres técnicas enólogas?

–Hay muchas mujeres, pero en cooperativas no. En Extremadura somos poquitas. En bodegas particulares hay muchas y en investigación. El problema es que cuando un enólogo entra en una bodega, es difícil que se vaya, a no ser que se a otra comunidad o que se jubile o deje su trabajo por algo personal. No hay tanto movimiento.

–¿Cómo afrontan la subida de precios de los insumos?

–Nos va a afectar mucho porque el vidrio ha subido, es muy difícil conseguir botellas. También ha subido el cartón y el corcho, las etiquetas, las cápsulas. El problema es que ya tenemos poco margen, y si sube ahora más no sé cómo vamos a poder asumir ese incremento.