«En 40 años todo ha cambiado mucho, pero para mejor»

Talayuela. Rosa María Aceituno Pinar vive sus últimas campañas en las instalaciones de Cetarsa, en Talayuela, antes de afrontar su más que merecida jubilación. Con ... mucha vitalidad y una gran sonrisa, lleva trabajando en la empresa tabaquera desde 1982. Nacida en Jarandilla de la Vera, a los dos días ya vivía en Talayuela, donde reside desde entonces.

–¿Qué experiencia laboral tenía antes de entrar en Cetarsa?

–Cuando yo empecé a trabajar ya había llegado el tabaco rubio y los veranos iba a 'repelar' con los agricultores de la zona.

–¿Cómo surge la oportunidad de venir a Cetarsa?

–Estaba trabajando en la finca 'La Hero', como tantas personas de Talayuela, en la campaña del melocotón. Se hizo el centro, nos enteramos de que iban a contratar a muchas personas y tuve la suerte de entrar tras hacer la entrevista, comenzando en septiembre de 1982.

–¿Pensó entonces que iba a estar tantos años aquí?

–Llevo 40 años y aunque la gente decía que el negocio del tabaco iba a peor, yo siempre lo he visto crecer y mantenerse. En mis comienzos trabajaba cuatro meses y ahora trabajo casi todo el año.

«Aunque la gente decía que el negocio del tabaco iba a peor, yo siempre lo he visto crecer y mantenerse»

–¿Cómo era Cetarsa en la época en la que entró? ¿Qué recuerdos tiene de entonces?

–Recuerdo que venía a trabajar muy contenta y muy a gusto. Nos proporcionó una estabilidad económica bastante buena, ya que los que entrábamos a trabajar teníamos hijos, hipotecas, etc. Para mí es una de las mejores empresas que tenemos en la zona con unas garantías buenísimas. Yo venía de estar en el campo, cobrabas los días que trabajabas y si llovía no trabajabas y no cobrabas. Eso en una fábrica no pasa.

–¿Cuántos eran al inicio, qué máquinas había?

–Cuando comenzó la actividad éramos muchos, la mayoría del pueblo y de la zona. En cuanto a las máquinas, eran muy distintas. Han ido progresando para mejor. No tiene nada que ver.

–¿En qué sentido cree que se ha mejorado?

–Está todo mejor mecanizado y sistematizado. Tenemos muchas más comodidades que cuando entramos: mejores extractores, aire acondicionado en verano...

«Cuando llevas 40 años trabajando en el mismo sitio creas una familia. Valoro mucho el trato que tenemos entre todos»

–¿Cuál es su mejor recuerdo de estos años?

–Más que recuerdos son las personas y una de ellas es nuestro jefe, Carlos Jara, porque más que un jefe es como si fuera de la familia, al igual que todos mis compañeros. Cuando llevas 40 años trabajando en el mismo sitio creas una familia. Valoro mucho el trato que tenemos entre todas las personas que trabajamos en la fábrica. Yo me llevo bien con todo el mundo.

–¿Cómo es su día a día?

–Trabajo seleccionando el tabaco, que es una cosa que me encanta. Cada semana cambiamos los turnos de mañana o de tarde, por lo que es bastante cómodo.

–Después de todos estos años ¿se marchará satisfecha con el trabajo realizado?

–Sí, completamente. Yo siempre he trabajado a gusto y me siento muy valorada.

–Se jubilará en 2024, ¿ya sabe a qué va a dedicar su tiempo?

–A estar tranquila y a disfrutar de la familia, es lo que más valoro. Y a mis compañeros les diré que sigan manteniendo un buen trato entre todos, porque hasta ahora hemos estado muy bien.